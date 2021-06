Bij Volvo Car Gent rollen er maandag opnieuw auto's van de band. De autofabriek moest vorige week de productie staken wegens het wereldwijde tekort aan computerchips.

Door het chiptekort is er vijf dagen lang niet geproduceerd in de Gentse vestiging van Volvo. In normale omstandigheden rollen er zowat 1.000 auto's per dag van de band.

Maandag is de productie probleemloos hervat nadat de fabriek chips geleverd kreeg. Het is niet duidelijk of de problemen daarmee definitief van de baan zijn, maar een woordvoerder geeft maandag aan dat de productie voor een tijdje gegarandeerd is.

De overgrote meerderheid van de 6.500 werknemers van Volvo Car Gent was vijf dagen tijdelijk werkloos door overmacht.

Door het chiptekort is er vijf dagen lang niet geproduceerd in de Gentse vestiging van Volvo. In normale omstandigheden rollen er zowat 1.000 auto's per dag van de band. Maandag is de productie probleemloos hervat nadat de fabriek chips geleverd kreeg. Het is niet duidelijk of de problemen daarmee definitief van de baan zijn, maar een woordvoerder geeft maandag aan dat de productie voor een tijdje gegarandeerd is. De overgrote meerderheid van de 6.500 werknemers van Volvo Car Gent was vijf dagen tijdelijk werkloos door overmacht.