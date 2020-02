Met de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar mondmaskers ontploft.

Uitverkocht

Door de verhoogde vraag naar medische mondmaskers zijn er in ons land nog maar weinig of geen meer te vinden. Volgens de apothekers in Leuven was de boodschap dat 'heel Leuven leeggekocht' was, vooral door Chinezen die de mondmaskers opsturen naar familie in China. Op de webwinkel bol.com stond op 4 februari dat er uiterlijk 14 februari weer mondmaskers beschikbaar zouden zijn. Barthels Medical wist te melden dat het zonder maskertjes zat en dat de volgende voorraad pas in mei wordt verwacht. "De grote vraag komt van bedrijven. Zij kopen de maskers aan en sturen ze naar China. In China zelf ligt alles plat. Het is de omgekeerde wereld", was het commentaar bij Barthels. Ook de vraag naar alcogel en ontsmettingsmiddelen neemt toe.3M Belgium, een van de grote producenten van mondmaskers, heeft in alle fabrieken de productie opgedreven. "3M heeft verschillende productie-eenheden over heel de wereld. Bij een epidemie of een pandemie, zoals nu, hebben we een internationale organisatie van experts om de grootste noden te lenigen", zegt Kathleen Swaelen, government affairs and communication manager bij 3M Belgium.Er zijn soorten mondmaskers. "Er bestaan twee grote families van mondmaskers", zegt Kathleen Swaelen. De eerste is die van het chirurgische of medische mondmasker. Dat beschermt de buitenwereld tegen besmetting via hoesten of niezen door de drager. Ook speeksel komt zo niet in de omgeving. Op die lichaamsvloeistoffen nestelt het virus zich. De tweede familie is die van de maskers die de drager moeten beschermen tegen de buitenwereld. "Zo'n masker moet goed dicht tegen het aangezicht zitten en heeft een filterende werking", zegt Swaelen.Het chirurgisch masker zou voor de eerste maal gebruikt zijn in 1897 door de Franse chirurg Paul Berger. In 1899 bracht hij een paper uit over het gebruik van een masker bij operaties. Hij merkte dat hijzelf en zijn assistenten na operaties ontstekingen en blaasvorming in de mond en kaken kregen. Hij zag ook dat tijdens ingrepen speekseldruppels op de patiënt terechtkwamen. Berger maakte een rechthoekig kompres van zes lagen verbandgaas, dat de mond en neus bedekte. De mondmaskers van tegenwoordig worden volgens Kathleen Swaelen gemaakt van kunststofvezels die elektrostatisch geladen zijn. Dat filtert deeltjes uit de omgevingslucht. De kunststoflaag wordt tussen katoenen lagen geplaatst. Er zijn maskers met vierkantjes of rondjes voor de mond. Dat is een uitademingsventiel om het comfort van de drager te verbeteren.Vooral in China, Japan en Zuid-Korea is het dragen van mondmaskers gemeengoed in tijden van griep, en ook om te voorkomen dat bij luchtvervuiling stofdeeltjes ingeademd worden. De maskers zijn zelfs een modestatement geworden in de Japanse en Koreaanse popscene. Er zijn maskers in verschillende kleuren en met tekeningen erop. Maskers worden ook aangeboden als promotioneel product met het logo van het schenkende bedrijf erop.