Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag het proces ingeleid tegen pakjesbedrijven GLS en PostNL en een groot aantal (onder-)aannemers die vervolgd worden voor sociale fraude, met de koeriers als voornaamste slachtoffers. Er werd met alle partijen overeengekomen om de meer dan vijftig zaken op 2, 9, 16 en 23 september 2022 te behandelen.

PostNL en GLS schakelen voor het leveren van pakjes onderaannemers in. Die werken op hun beurt met werknemers of zelfstandige koeriers. Na klachten over lange werkdagen, een slopend levertempo en slechte verloning, voerden sociale inspecteurs controles uit, waarbij tal van inbreuken werd vastgesteld, zoals zwartwerk, het niet kunnen voorleggen van arbeidsovereenkomsten en inbreuken op de werkloosheidsreglementering. Ook zou er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Volgens het arbeidsauditoraat zijn PostNL en GLS minstens medeverantwoordelijk voor die wantoestanden.

Het proces zou aanvankelijk in Mechelen plaatsvinden, maar verhuisde door zijn omvang naar Antwerpen. De vakbonden ACV Puls en BTB stelden zich burgerlijke partij. Ze hopen dat het proces ervoor zal zorgen dat pakjesbezorgers door bedrijven als PostNL en GLS als werknemer in dienst worden genomen.

