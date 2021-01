De Pro League, die de Belgische profclubs groepeert, liet eind november weten dat de inkomsten van de clubs met de helft teruglopen door de coronapandemie. De crisis maakt de plannen van de Pro League om in te zetten op nieuwe technologie alleen maar urgenter.

Het Duitse dorpje Hoffenheim is een handvol straten groot en telt nauwelijks 3000 inwoners. Toch mocht het onlangs tv-ploegen van over de hele wereld ontvangen. Ze kwamen voor een uitvinding die de voetbalwereld moet veranderen: The Helix. De lokale voetbaltrots, TSG 1899 Hoffenheim, ontwikkelde het revolutionaire systeem om het inzicht van haar spelers te verbeteren. Voetballers staan in een ruimte waarin voor, naast en achter hen simulaties van wedstrijdsituaties worden vertoond. Hun taak is zo snel mogelijk in te spelen op wat er gebeurt. Met succes, bewijst de recente 1-4-overwinning van de Duitsers tegen AA Gent in de Europa League.

...

Het Duitse dorpje Hoffenheim is een handvol straten groot en telt nauwelijks 3000 inwoners. Toch mocht het onlangs tv-ploegen van over de hele wereld ontvangen. Ze kwamen voor een uitvinding die de voetbalwereld moet veranderen: The Helix. De lokale voetbaltrots, TSG 1899 Hoffenheim, ontwikkelde het revolutionaire systeem om het inzicht van haar spelers te verbeteren. Voetballers staan in een ruimte waarin voor, naast en achter hen simulaties van wedstrijdsituaties worden vertoond. Hun taak is zo snel mogelijk in te spelen op wat er gebeurt. Met succes, bewijst de recente 1-4-overwinning van de Duitsers tegen AA Gent in de Europa League. Niet alleen in het buitenland experimenteren voetbalclubs met nieuwe spitstechnologie, ook bij ons gaan ze ermee aan de slag. Ze introduceren innovaties met artificiële intelligentie, big data en videotracking, om de sport en de kijkervaring naar een hoger niveau te tillen. De Pro League ziet in die evolutie een unieke kans om zichzelf opnieuw uit te vinden.De koepel van Belgische profclubs zat in 2019 in woelig water. Operatie Propere Handen was losgebarsten en er moest worden onderhandeld over het contract voor de uitzendrechten van de wedstrijden. "In juni 2020 liepen verschillende contracten met partners af", zegt Leander Monbaliu, chief business officer van de Pro League. De coronacrisis bracht de innovatie in een stroomversnelling. Met Pro League Forward wil de organisatie niet alleen zichzelf, maar vooral de professionele clubs vernieuwen. Monbaliu: "Enkele buitenlandse liga's zijn op dat gebied heel inspirerend, maar daarmee kunnen we ons natuurlijk niet vergelijken. Zij zijn veel groter dan wij. In de Spaanse liga waren voetbalclubs apart bezig met innovatieprojecten. Nu probeert de competitie dat meer als een collectief te organiseren. Ze ziet zich bovendien als een onderdeel van de entertainmentsector, wat een veel bredere kijk op de zaken geeft. Dat is ook onze ambitie. De Duitse Bundesliga doet veel zaken intern, maar sluit voor bepaalde projecten contracten af, onder andere met Amazon. Wij willen een ecosysteem met zulke partners creëren." Het grootste voordeel van de Pro League is de mediadeal met Eleven Sports. Weinig andere competities hebben voor vijf jaar één exclusieve partner. Tot voor kort moest de Pro League rekening houden met Telenet, Proximus en Voo wanneer het wilde innoveren op het gebied van captatie en uitzenden. Dat er nu slechts één partij is, opent nieuwe mogelijkheden. De eerste resultaten van de deal met Eleven Sports zijn er al. In september lanceerde KBC Goal Alert, een functie waarmee klanten in hun bankapplicatie de hoogtepunten van een wedstrijd kunnen volgen. "Daarvoor werken we samen met WSC Sports, een Israëlische start-up die al werkte met de NBA (de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie, nvdr). Het ontwikkelde een tool die met behulp van machinelearning automatisch video's kan genereren", zegt Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League. Die videofragmenten gebruikt niet alleen KBC, ook de voetbalclubs en hun partners kunnen erover beschikken. Ze delen de kosten voor deals als deze, die ze anders vaak niet hadden kunnen sluiten. Nog zo'n deal is die met de dataleverancier Stats Perform. Die verzamelt tijdens de wedstrijden spelersdata die zowel de clubs als de kijker kunnen gebruiken. "Als je gegevens verzamelt over het aantal balcontacten, geslaagde passes of dribbels, is het belangrijk dat elke ploeg hetzelfde systeem gebruikt. Als er meerdere providers zouden zijn, heb je enkel data van je thuiswedstrijd", klinkt het bij de Pro League. Die gegevens kan iedereen bekijken op de vernieuwde site van de voetbalcompetitie. Stijn Van Bever: "Een deel van de fans vindt die data heel interessant, andere kijken naar het voetbal voor de sfeer. Dankzij die partnerschappen kunnen we beleving op maat aanbieden, wat heel interessant is voor de fans, de partners en zeker ook de clubs. Zij willen niet alleen tijdens het weekend, maar ook tijdens de week contact houden met hun fans. Zeker nu het publiek niet in de stadions mag komen, is dat belangrijk." Online kan niet alleen worden nagegaan wat de fan wil, maar ook hoe vaak hij of zij in contact komt met de club. Dat is uiteraard een argument bij de onderhandelingen met de sponsors. Daarom heeft de Pro League een deal met GumGum Sports. De technologie van dat Amerikaanse groeibedrijf gaat na hoe vaak het logo van een sponsor online in beeld komt. Als Antwerp op zijn Facebook-pagina bijvoorbeeld een videofragment deelt, meet de tool tot op de milliseconde nauwkeurig hoelang de shirtsponsor Ghelamco in beeld komt. Alles hangt uiteraard af van de mate waarin de ploegen bereid zijn met de innovaties aan de slag te gaan, zeggen Van Bever en Monbaliu. "Ze moeten er ook de middelen voor hebben", klinkt het. "Club Brugge is een goed voorbeeld van wat mogelijk is. De club gebruikt de data van Stats Perform, de clips van WSC Sports en het centrale CRM- en ticketingsysteem van de Pro League." Echt interessant wordt het met een combinatie van die laatste twee systemen. "Dankzij de CRM-tool van Sports Alliance krijgen de clubs meer informatie over hun fans. Wie is online heel actief? Waar wonen de grootste fans? Die informatie kan worden gekoppeld aan het systeem waarmee tickets verkocht worden. Toen in de eerste maanden van dit seizoen mondjesmaat supporters in de stadions mochten, hebben we daar veel aan gehad. We konden nagaan welke supporters in normale omstandigheden dicht bij elkaar zaten, waarna het algoritme hun bubbels nu ook dicht bij elkaar kon zetten. Het zou een monnikenwerk zijn geweest om de clubs dat handmatig te laten doen." Nu zijn de stadions weer leeg, maar de buitenlandse competities tonen wat op technologisch gebied nog mogelijk is, om de ervaring te verbeteren. Zo sloot de Bundesliga een deal met Vodafone, om het stadion van Wolfsburg van 5G te voorzien. Daardoor kunnen de 30.000 fans in de Volkswagen Arena probleemloos gebruikmaken van een applicatie van de Bundesliga, waarmee ze via toegevoegde realiteit ¬ een extra laagje informatie via de smartphone ¬ livedata van spelers zien als ze hun smartphone op hen richten. Het is een blik in de toekomst van het voetbal, waarin data een grote rol spelen. Die data worden uiteraard ook belangrijk voor het voetbal zelf. Een aantal Belgische voetbalploegen heeft nu al datascouts in dienst, om jonge spelers te rekruteren die anders minder snel opgemerkt zouden worden. Dankzij de partners van de Pro League kunnen de gegevens van de spelers op het veld ook tijdens de wedstrijd worden gebruikt. "Zo zou de technische staf op de bank kunnen nagaan welke speler na een uur al meer gelopen heeft dan normaal na een volledige wedstrijd van 90 minuten. Door die speler te wisselen kun je blessures vermijden. Dan is de investering in zo'n innovatieve tool snel terugverdiend", zegt Leander Monbaliu.