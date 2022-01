Private-equityfonds Lone Star koopt de Antwerpse chemicaliëndistributeur Manuchar. De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH Growth Capital) heeft samen met de familie Maas en het management van Manuchar een overeenkomst ondertekend met een met Lone Star Funds verbonden vennootschap ('Lone Star') voor de verkoop van 100 procent van de aandelen in Manuchar, meldt de holding vrijdagochtend in een persbericht.

Er wordt verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal van 2022 afgerond zal worden, na het bekomen van de vereiste mededingingsrechtelijke goedkeuringen.

De transactie levert Ackermans & van Haaren een cashopbrengst op van ongeveer 140 miljoen euro en een meerwaarde van naar schatting 75 miljoen euro.

Manuchar heeft zijn hoofdkwartier in Antwerpen en is een toonaangevende distributeur van chemicaliën in groeimarkten. Deze distributieactiviteiten worden aangevuld met internationale handelsactiviteiten in staal, polymeren en andere grondstoffen.

De groep verhandelt meer dan 5 miljoen ton goederen per jaar, met een jaarlijkse omzet van ongeveer 2,5 miljard dollar (2,18 miljard euro) en heeft lokale vestigingen in meer dan 35 landen.

