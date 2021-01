Topman Karl Guha van de private bank Van Lanschot Kempen legt eind dit jaar zijn functie neer. Na acht jaar doet hij een stap opzij om naar eigen zeggen ruimte te maken voor een nieuwe generatie om richting te geven aan de onderneming.

Duha was voorheen lid van de raad van bestuur van het Italiaanse UniCredit Group. Hij werkte eerder ook bij ABN AMRO in verschillende functies.

Frans Blom, voorzitter van Van Lanschot Kempen, zegt maandag het besluit van de topman te respecteren. Zijn tijdige aankondiging geeft de vermogensbeheerder genoeg tijd om op zoek te gaan naar een passende opvolger, klinkt het.

Van Lanschot Kempen is een van de oudste private banken van Europa en heeft een beursnotering in Amsterdam. Sinds dertig jaar heeft de Nederlandse vermogensbeheerder ook kantoren in België. Ze richt zich op zelfstandige beroepen of particulieren met een vrij belegbaar vermogen van minstens 500.000 euro.

