De aandeelhouders van de Nederlandse krantengroep NDC stemmen in met een overname door de Belgische groep Mediahuis. Er is een principeakkoord bereikt, zo melden de partijen maandag. NDC zal een zelfstandig dochterbedrijf worden van Mediahuis.

Vorige week was al bekendgemaakt dat er "verregaande" onderhandelingen waren tussen Mediahuis, in België uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen, en NDC. Deze laatste is "het grootste onafhankelijke mediabedrijf in Noord-Nederland". Het geeft Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en tientallen regionale nieuws- en weekbladen uit, en bereikt wekelijks meer dan twee miljoen mensen. De groep telt zowat 600 personeelsleden en realiseerde in 2019 een omzet van 112 miljoen euro.

Mediahuis is al actief in Nederland. Het is er de uitgever van NRC, De Telegraaf, De Limburger, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander.

'De geplande overname versterkt beide partijen', klinkt het in een persbericht. 'Zo sluit de geografische dekking van NDC goed aan bij de overige activiteiten van Mediahuis in de Nederlandse markt. Tegelijkertijd vormen de NDC-merken een verrijking voor de Mediahuis-portfolio.'

Zelfstandig dochterbedrijf

Voor de huidige aandeelhouders van NDC, FB Oranjewoud en JM Fonds, is Mediahuis 'de juiste strategische partner om NDC een duurzame toekomst te garanderen'. De bedoeling is dat NDC een zelfstandig dochterbedrijf wordt van Mediahuis, met een eigen directie. 'De journalistieke onafhankelijkheid en de regionale identiteit van onze titels staan voor Mediahuis voorop', stelt Evert van Dijk, algemeen hoofdredacteur en directielid van NDC. De overname moet helpen om de digitale transformatie van de groep te versnellen.

De Nederlandse mededingingsautoriteit ACM moet de deal goedkeuren. Daarnaast is de ondernemingsraad van NDC om advies gevraagd. Mediahuis, actief in België, Nederland, Luxemburg en Ierland, draait met meer dan 4.000 werknemers een omzet van zowat een miljard euro.

