Content Cats wil zijn groei als internationaal actief strategisch pr-bureau bestendigen met een naamsverandering. Manley doet onder meer de communicatie voor Start it@KBC, de grootste accelerator van het land.

"We hebben nog nooit zoveel aanvragen voor communicatie gekregen als dit voorjaar. April en mei waren ongelofelijk drukke maanden", zegt Saar Dietvorst, de oprichter en CEO van manley. "Bedrijven zochten mee naar een manier om met hun producten het leven tijdens de coronacrisis makkelijker te maken voor de mensen thuis. Bedrijven zijn wel voorzichtiger, maar ze investeren nog altijd in communicatie."

Saar Dietvorst richtte Content Cats zes jaar geleden op als eenmanszaak, maar vormde haar bedrijf snel om tot een vennootschap. In 2016 kwam de eerste medewerker in dienst. Ondertussen heeft het kleine bureau zeven mensen, die al dan niet vast in dienst zijn. Manley zet zich in de markt als een boutique agency, een meer flexibele samenwerking met medewerkers dan het geval is bij de grote pr-bedrijven. Manley heeft medewerkers in België, Frankrijk, Luxemburg en Italië, en structurele pr-partners in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De omzet, die het bedrijf niet vrijgeeft, steeg vorig jaar met een kwart tegenover 2018, zegt Dietvorst.

Interesse voor innovatie

Manley groeide de afgelopen jaren mee met de start-upwereld in ons land. Accelerator Start it@KBC is de grootste klant van manley, maar ook bekende techbedrijven als Turbulent, June Energy en FibriCheck zijn klanten. Saar Dietvorst koos ervoor zich te richten op innovatieve bedrijven uit sectoren als energie, gezondheidszorg en biotech. "Dat is gegroeid vanuit een persoonlijke interesse voor innovatie", zegt Dietvorst, journalist van opleiding en afkomstig uit een ondernemende familie. "Onze eerste case was een waterfilter van een familiebedrijf uit Lommel. Op het eerste gezicht leek het een beetje saai, maar het bleek een fantastische innovatie te zijn waarbij je van slootwater in een mum van tijd drinkbaar water kunt maken. Dat soort verhalen met een maatschappelijke impact willen we brengen."

Naast de groei van de Belgische techscene, surfte manley ook mee op de toegenomen complexiteit in het communicatievak. "De communicatiekanalen zijn de afgelopen tien jaar sterk toegenomen", zegt de ondernemer achter het op het Antwerpse Eilandje gevestigde pr-bureau. "Het is belangrijk die communicatie op elkaar af te stemmen. Het moet een consistent verhaal zijn. Je moet als bedrijf goed nadenken over de boodschap die je brengt, want elk woord heeft consequenties. Daarbij moet je vertrekken vanuit je bedrijfsdoelstellingen. Dat is het strategische deel. Maar daarnaast moet je er ook voor zorgen dat je je boodschap brengt met het oog op maatschappelijke relevantie. Mensen vinden niets aan een commercieel verhaal. Ze willen weten wat het belang van een innovatie is voor hun leefwereld. We richten ons vooral op bedrijven die impact willen hebben. Voor ons bedrijf is groei geen doel op zich, maar we willen groeien om meer verhalen met impact te kunnen brengen over de grenzen heen."

