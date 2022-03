PostNL haalt in een brief aan zijn klanten fors uit naar de Belgische autoriteiten. Het Nederlandse postbedrijf spreekt van 'niet-onderbouwde beschuldigingen', noemt de handelswijze 'buiten iedere proportie' en heeft het over 'willekeur'.

Maandag viel de politie binnen bij PostNL in België. De agenten verzegelden twee depots en pakten negen mensen op. Dinsdag raakte bekend dat drie PostNL-medewerkers langer in de cel moesten blijven. Volgens verschillende media zijn de CEO en de nummer twee van PostNL België onder hen.

In de brief zegt PostNL 'geen enkele bevestiging gekregen' te hebben van de ernstige beschuldigingen die in mediaberichten worden aangehaald. Er is sprake van mensenhandel en leiding geven aan een criminele organisatie. 'Wij tasten in het duister waarop men deze verdenkingen zou kunnen baseren', stelt PostNL.

'Dat maakt het lastig om ons daartegen te verdedigen. Wij nemen zeer nadrukkelijk afstand van de ernstige, niet-onderbouwde beschuldigingen. Het geschetste beeld lijkt in niets op onze dagelijkse manier van werken. Er is geen enkele objectieve grond om de goede naam van PostNL op deze manier door het slijk te halen.'

Het bedrijf zegt al het mogelijke te doen om zijn medewerkers vrij te krijgen. 'De gang van zaken roept bij ons grote vragen op over de willekeur waarmee de betrokken instanties tewerk gaan.'

