PostNL breidt fors uit in ons land om in te spelen op de toenemende vraag vanuit de markt. Dat meldt het Nederlandse postbedrijf in een persbericht.

PostNL neemt in september 2021 twee nieuwe pakkettendepots in gebruik en begin volgend jaar opent een eerste hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum en start de bouw van een tweede. Daarmee creëert PostNL in België honderden extra jobs.

'De e-commerce in België groeit nog steeds enorm. Het volume aan pakjes dat dagelijks bezorgd moet worden blijft dus ook stijgen', zegt managing director van PostNL België Rudy Van Rillaer. 'Om alle bestelde pakjes vlot te kunnen bezorgen, schalen we onze capaciteit op. De opening van de twee nieuwe depots in Oevel en Desteldonk is goed voor een uitbreiding met zo'n extra 300 ritten per dag (van maandag tot en met zaterdag, red.). Dat biedt de mogelijkheid voor het dagelijks leveren van tienduizenden extra pakketten', klinkt het.

PostNL beschikt nu al over zeven pakkettendepots, in Sint-Niklaas, Ardooie, Namen, Vilvoorde, Wommelgem, Sint-Truiden en Mechelen. De nieuwe depots zijn goed voor zo'n 18.000 vierkante meter extra depotruimte. Begin 2022 opent bovendien het eerste hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum in Willebroek. 'Gezien onze groei in België, zijn we ook druk bezig met de voorbereiding voor de bouw van een tweede hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum in Oost-Vlaanderen. De bedoeling is dat dit in de tweede helft van 2022 haar deuren opent', zegt Van Rillaer. 'Dit past in onze strategie om de groei van onze e-commerce klanten te faciliteren. Niet alleen consumenten rekenen op ons, ook webshops willen dat hun pakjes vlot bezorgd worden.'

De extra jobs die de nieuwe depots en distributie- en sorteercentra opleveren, zijn zowel bij PostNL als bij haar bezorgpartners. De uitbreidingen in België vallen in de geplande investeringen voor de expansie van de capaciteit van PostNL.

PostNL neemt in september 2021 twee nieuwe pakkettendepots in gebruik en begin volgend jaar opent een eerste hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum en start de bouw van een tweede. Daarmee creëert PostNL in België honderden extra jobs.'De e-commerce in België groeit nog steeds enorm. Het volume aan pakjes dat dagelijks bezorgd moet worden blijft dus ook stijgen', zegt managing director van PostNL België Rudy Van Rillaer. 'Om alle bestelde pakjes vlot te kunnen bezorgen, schalen we onze capaciteit op. De opening van de twee nieuwe depots in Oevel en Desteldonk is goed voor een uitbreiding met zo'n extra 300 ritten per dag (van maandag tot en met zaterdag, red.). Dat biedt de mogelijkheid voor het dagelijks leveren van tienduizenden extra pakketten', klinkt het.PostNL beschikt nu al over zeven pakkettendepots, in Sint-Niklaas, Ardooie, Namen, Vilvoorde, Wommelgem, Sint-Truiden en Mechelen. De nieuwe depots zijn goed voor zo'n 18.000 vierkante meter extra depotruimte. Begin 2022 opent bovendien het eerste hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum in Willebroek. 'Gezien onze groei in België, zijn we ook druk bezig met de voorbereiding voor de bouw van een tweede hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum in Oost-Vlaanderen. De bedoeling is dat dit in de tweede helft van 2022 haar deuren opent', zegt Van Rillaer. 'Dit past in onze strategie om de groei van onze e-commerce klanten te faciliteren. Niet alleen consumenten rekenen op ons, ook webshops willen dat hun pakjes vlot bezorgd worden.'De extra jobs die de nieuwe depots en distributie- en sorteercentra opleveren, zijn zowel bij PostNL als bij haar bezorgpartners. De uitbreidingen in België vallen in de geplande investeringen voor de expansie van de capaciteit van PostNL.