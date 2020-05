PostNL gaat tegen eigen 2021 een nieuw sorteer- en distributiecentrum bouwen in Willebroek, waar dagelijks tot 120.000 pakketten verwerkt zullen worden. Er zullen ongeveer 400 mensen werken.

'Door de bouw van een hoogtechnologisch sorteer- en distributiecentrum in België spelen we verder in op de groeiende e-commercemarkt', zegt Rudy Van Rillaer, managing director PostNL België. 'De volledige sortering zal aan hoge snelheid gebeuren, tot in de camionettes van de bezorgers toe, dankzij de technologische installatie.'

In Nederland nam PostNL vorig jaar al drie hoogtechnologische sorteer- en distributiecentra in gebruik. Nu volgt dus een eerste in België. De sortering voor de Belgische markt zal voortaan vanuit Willebroek gebeuren. Dat betekent dat alle pakjes besteld bij Belgische winkels in de Antwerpse gemeente verwerkt zullen worden, net als een groot deel van de pakjes uit buitenlandse webshops.

De 400 werknemers waarover PostNL spreekt, zijn inclusief de bezorgers. 'In het centrum plannen we in eerste instantie een 150-tal mensen aan te werven, maar dat is nu nog moeilijk te zeggen', zegt Lies Florentie van PostNL België. Momenteel werken in de verschillende depots en kantoren van het bedrijf in België al een 450-tal mensen.

