Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Als onderzoeker aan de Universiteit Gent leerde Samuel Van de Velde het potentieel van ultrawideband (UWB) kennen. De technologie biedt de mogelijkheid tot op 10 centimeter precies te vertellen waar iets of iemand staat. Samuel en zijn collega's ontwikkelden een kleine kit, waarmee geïnteresseerden zelf een klein project konden opzetten. In 2016 lanceerden ze een crowdfunding, om 25.000 euro op te halen.

"Kickstarter was toen nog niet actief in België, waardoor we zelfs een buitenlandse vennootschap moesten oprichten. Uiteindelijk hebben we 70.000 euro opgehaald en kregen we veel persaandacht. Al snel voelden we dat we er iets meer mee moesten doen", zegt Van de Velde.

Bijna elk groot techbedrijf had de crowdfunding gevolgd. "We verkochten een kit aan elk bedrijf van Elon Musk, aan Intel en Apple. Uiteraard kochten ze die vooral uit technologische interesse, maar het toonde wel aan dat er toekomst in zat. Apple heeft niet veel later een eigen UWB-chip gemaakt."

Pozyx groeide al snel uit tot een scale-up met zo'n 30 werknemers. De kit voor hobbyisten werd een volwaardig positioneringssysteem, dat indoor op grote schaal kan functioneren. "Onze klanten zijn doorgaans industriële bedrijven die met onze software bijvoorbeeld paletten kunnen positioneren of goederenstromen in kaart kunnen brengen."

Vaak gaat het om multinationals die grote orders plaatsen, wat voor een complexe supplychain zorgt. Onder meer dankzij de investeringen die Pozyx kreeg, kan de scale-up aan die vraag voldoen. In 2018 haalde het 750.000 euro op bij Saffelberg Investments, in 2020 volgde een tweede ronde, waarbij ook KBC Focus Fund instapte.

"We zijn nu voornamelijk actief in Europa en de Verenigde Staten. De komende maanden zullen we sterk focussen op die laatste markt en een nieuw productplatform lanceren, om nog meer in te zetten op onze softwarelaag. Vroeger waren we een puur technologiebedrijf, nu zijn we een dienstenbedrijf."

