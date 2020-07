De Portugese regering grijpt in bij luchtvaartmaatschappij TAP. Ze investeert 55 miljoen euro om het overheidsbelang op te trekken van 50 naar 72,5 procent. Dat moet verhinderen dat de maatschappij ten onder gaat in de coronacrisis.

Minister van Financiën Joao Leao heeft de financiële operatie aangekondigd tijdens een persconferentie. 'De activiteiten van TAP zijn van enorm strategisch belang voor het land', zei hij.

De regering voerde lange onderhandelingen met de private aandeelhouders. Het akkoord houdt in dat de Amerikaan David Neeleman zich terugtrekt. Zijn Portugese vennoot Humberto Pedrosa houdt nog 22,5 procent aan, terwijl de werknemers van de groep de overige 5 procent in handen houden. De CEO, Antonoaldo Neves, aangesteld door Neeleman, wordt onmiddellijk vervangen.

TAP is belangrijk voor het toerisme in Portugal. 'Bijna 90 procent van onze toeristen komt met het vliegtuig, de helft met TAP', zei minister van Infrastructuur Pedro Nuno Santos. Het zou volgens hem dan ook 'een economische ramp' zijn, mocht de maatschappij ophouden te bestaan.

