Via dashboards geeft e-GOR makelaars en hun klanten inzicht in thema's als aanvullende pensioenen, vermogensopbouw, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Harukey bedient met zijn software meer dan honderd makelaars. De toepassing is complementair aan het aanbod van Portima, dat met zijn softwareplatform Brio alle processen voor schadeverzekeringen afdekt. Brio wordt gebruikt door 2600 makelaars.Door de krachtenbundeling van Brio (schadeverzekeringen) en e-GOR (levensverzekeringen) krijgen makelaars een totaalbeeld van hun klanten in één IT-tool, waardoor hun adviesrol versterkt wordt.Portima is een coöperatieve vennootschap die in 1986 opgericht werd door de verzekeringsmaatschappijen die samenwerken met makelaars. Vertegenwoordigers van de belangrijkste drie makelaarsfederaties zitten in de raad van bestuur. De overname van Harukey maakt deel uit van het transformatieprogramma van Portima, vertelt de CEO, Jan Peeters. Er is 21 miljoen euro uitgetrokken om de netwerkproducten en software-oplossingen van Portima grondig te vernieuwen.Peeters: "We hebben een strategische studie laten uitvoeren naar de toekomst van de sector van de verzekeringsmakelaars. Dat distributiekanaal houdt in België meer dan goed stand. Maar de wereld verandert snel: de verwachtingen van de klanten wijzigen, de digitalisering biedt veel technologische mogelijkheden. Wij hebben een projectie gemaakt over welke software en digitale oplossingen de makelaar nodig heeft."Daaruit bleek dat het belang van bedrijven en zelfstandigen als cliënteel van makelaars toeneemt, en dat er een onaangeboord groeipotentieel in levensverzekeringen is. Maar daarvoor was een betere IT-ondersteuning nodig. "Zo zijn we bij Harukey terechtgekomen", zegt Peeters. "De e-GOR-software vult de noden van onze klanten perfect in en is onklopbaar op het gebied van compliance."Harukey is de eerste acquisitie van Portima in bijna twintig jaar. Peeters: "We hebben lang ingezet op organische groei. Het transformatieprogramma biedt ons meer mogelijkheden. Enerzijds om zelf software te ontwikkelen, zoals we gedaan hebben met Brio Compare (een tariefvergelijker voor autoverzekeringen, nvdr). Anderzijds door in te zetten op co-creatie met externe partners, of een gerichte acquisitie te doen."Voor Harukey is de overname een grote stap voorwaarts. De insurtech krijgt in één klap toegang tot meer dan 2600 makelaars. "We zaten binnen bij de top honderd van makelaars van het land", vertelt de CEO, Joeri De Greef. "Op eigen kracht verder groeien zou veel tijd gevergd hebben. Door de krachtenbundeling met Portima kunnen we de groei substantieel versnellen en ons product bij vele duizenden makelaars uitrollen."Volgens De Greef is het platform matuur geworden en is de tijd rijp voor een groeispurt: "E-GOR is geëvolueerd tot een handige overzichtstool rond thema's als vermogensopbouw, pensioenen, arbeidsongeschiktheid, ziekte en overlijden. We hadden echter niet de commerciële organisatie of saleskracht om snel een grotere markt aan te boren. Met Portima vonden we een geschikte partner met een gemeenschappelijke missie. De doelstelling van Harukey was van bij de start om de makelaar sterker te maken, onder meer in de strijd tegen de apps van de banken."Harukey won in 2020 de Prijs van de Makelaar in het kader van de Vivium Digital Awards, en was ook vorig jaar een van de laureaten. De trofeeën accentueren de technologische vooruitgang en het innovatieve aanbod van het insurtechbedrijf.