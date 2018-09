Porsche gaat stoppen met dieselmotoren

Het bedrijf gaat zich richten op auto's met benzinemotoren, elektrische motoren en hybride aandrijvingen omdat de vraag naar dieselvoertuigen afneemt.

Porsche is de eerste Duitse autofabrikant die dieselwagens in de ban doet. De sector wordt al enkele jaren geplaagd door het schandaal rond sjoemeldiesels, waarbij de uitstoottests werden gemanipuleerd. Porsche geeft evenwel aan diesel niet te veroordelen en stelt dat het 'een belangrijke aandrijftechnologie is en blijft'.

Voor Porsche waren diesels echter traditioneel al van ondergeschikt belang. Het bedrijf verkocht zo'n 12 procent van SUV's als de Cayenne en Macan met dieselmotoren. Porsche gebruikte voor die auto's motoren van zusterbedrijf Audi, dat ook tot het Volkswagenconcern behoort.

Porsche laat verder weten dat zijn hybridewagens steeds populairder worden. Van de Panamera wordt in Europa ongeveer twee derde verkocht met de deels elektrische aandrijving. Volgend jaar introduceert Porsche met de Taycan zijn eerste volledig elektrische sportauto.