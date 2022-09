De populaire popzangeres Camille heeft een overeenkomst gesloten met Standaard Uitgeverij. Ze krijgt een eigen strip en wellicht komen er nog andere uitgaves, zegt manager William Vaesen.

In een dubbelinterview met Tom De Meijer, van Camilles platenlabel CNR Records, vertelt manager William Vaesen deze week in Trends uitgebreid over de strategie die wordt uitgestippeld om van Camille een superster te maken. In enkele jaren tijd is Camille een van de populairste Vlaamse artiesten geworden. Haar hit 'Vuurwerk', die de trekker was voor haar pas gelanceerde album 'SOS', is al meer dan 9 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Als jongste Vlaamse soloartieste ooit zal ze dit najaar ook vijf keer de Lotto Arena uitverkopen. De show in de Lotto Arena wordt spectaculair en dus duur. De vele optredens van het afgelopen jaar en de theatertour in 2023 zullen daarom gemakkelijker te rentabiliseren zijn. Nu verdient ze het meest aan haar optredens en licenties, zoals haar kledingcollectie bij JBC. 'We hebben ook een overeenkomst met Standaard Uitgeverij voor een strip en andere uitgaves', zegt manager Vaesen. 'Camille bouwt uiteraard een mooie rechtenportefeuille op haar muziek uit, maar dit is een verhaal voor de lange termijn geworden (door de lage vergoedingen voor het streamen van muziek, nvdr.).'

'We wisten waar we naartoe wilden', aldus Vaesen. 'Een gedetailleerd masterplan is er niet. We blijven gewoon zo dicht mogelijk bij haar publiek en waken hard over haar positionering. Een van mijn taken als manager is nee te zeggen tegen alles wat niet in onze visie past. Camille kon het voorbije jaren in zowat elk spelletjesprogramma zitten. Op die uitnodigingen gaan we niet in. Ze is een popzangeres en een actrice. Natuurlijk hadden we niet verwacht dat we al vijf keer de Lotto Arena zouden kunnen vullen. Toen we die concerten in het voorjaar aankondigden, leek dat ook een groot risico. 'Doen ze dat nu al?' klonk het in de sector. Maar we wisten dat we het verhaal van Camille snel konden versterken. We gingen uit van een selffulfilling prophecy. We wilden direct een verhaal vertellen dat alleen maar groter zou worden als we de juiste stappen na elkaar konden doen.'

Camille en haar entourage kijken ook verder. Ze heeft vorig jaar bij Sony een platencontract getekend voor een Duitstalig album. 'Camille moet daar van nul beginnen, maar ze kan er rekenen op een topteam', volgens De Meijer en Vaesen. 'De markt, maar ook het risico is groter. We hebben al filmpjes voor de sociale media opgenomen, maar we wachten op het juiste moment. Het verhaal en de strategie moeten juist zitten. We willen geen momentum in Vlaanderen opofferen voor een slag in het water in Duitsland.'

