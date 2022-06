Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

In 2017 waren Mike Ptacek en Brecht Kets al bijna tien jaar docent bij Digital Arts & Entertainment aan Howest toen ze een tool ontwikkelden om in ziekenhuizen brandopleidingen te geven aan de hand van een game. Na een marktenquête die toonde dat er potentieel in hun idee zat, begon het te kriebelen. Ze wilden de sprong wagen van lesgeven over games naar lesgeven mét games. "Met Play It, wat een spin-off van Howest is, ontwikkelen we games van telkens een paar minuten waarmee werknemers op een laagdrempelige manier kunnen bijleren. Dat doen ze op een apparaat naar keuze, van een smartphone en een laptop tot een VR-toestel (virtuele realiteit, nvdr). Onderzoek van de Universiteit Gent heeft uitgewezen dat je zo vier keer sneller en 30 procent beter leert", zegt Kets.

Bedrijven als Lidl en Recticel klopten al snel aan. Play It heeft een grote catalogus aan games die makkelijk aan te passen zijn. Ze gaan over veiligheid, hygiëne, het onthaal van nieuwe medewerkers, leiderschap en maatwerk. "Naast die catalogus hebben we ook een sandbox waarin mensen zelf opleidingen bouwen", zegt Kets. "Op termijn willen we een marktplaats bouwen, zodat externe partners hun eigen games kunnen aanbieden." Intussen is Play It actief in binnen- en buitenland. De games worden in meer dan twintig landen gespeeld. Kets: "We hebben een team van vijftien mensen en draaien meer dan 1 miljoen euro omzet. Nu doen we voor het eerst een grote kapitaalronde, van 2 miljoen euro. Dat geld willen we gebruiken om internationaal nog meer uit te breiden. Over vijf jaar willen we meer dan 10 miljoen euro omzet draaien."

