De vakbonden van de piloten bij Brussels Airlines hebben vrijdag een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend, zo melden ze. Woensdag moet blijken of ook het boordpersoneel wil staken. Een datum voor een eventuele staking is er nog niet.

Negentig procent van de piloten stemde voor een staking, zeggen de vakbonden. Zowel bij de piloten als bij het cabinepersoneel heerst er ontevredenheid over de werkdruk. De gestegen vraag naar vliegreizen zet druk op de arbeidsorganisatie, luidt het. De piloten zijn daarnaast ook ontevreden dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren.

Wanneer de vakbonden het vliegverkeer willen verstoren, ligt nog niet vast. Maar lang willen ze er niet meer mee wachten. Wellicht zal het eind juni gebeuren. Op woensdag 15 juni zal de datum bekendgemaakt worden, zegt BBTK-vakbondsman Olivier Van Camp. Dan zal ook duidelijk worden of het cabinepersoneel de actie steunt.

De staking zal niet beperkt blijven tot een dag, maar Van Camp belooft dat de bonden goed zullen communiceren "zodat de reizigers hun voorzorgen kunnen nemen".

De directie kan de staking overigens nog voorkomen, zegt Van Camp. "Maar een dovemansgesprek heeft geen zin meer." De vakbonden hebben op de verzoeningsvergadering dinsdag voorstellen gedaan, zegt hij. Zo willen ze in een nood-cao afspraken maken over de zomerperiode.

De aankondiging van de directie dat ze 148 vluchten wil schrappen, volstaat voor de bonden dan weer niet. 'We hebben dat niet gevraagd. Het zal volgens ons ook niet genoeg zijn, op een totaal van 12.400 vluchten in twee maanden.', klinkt het.

Directie: 'Over werkdruk valt te praten, maar niet over indexering'

De directie van Brussels Airlines lijkt niet bereid om de piloten tegemoet te komen in hun vraag om het zogenoemde cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, te indexeren. Dat zegt ze in reactie op de stakingsaanzegging.

De directie van de luchtvaartmaatschappij erkent wel dat de werkdruk hoog is, een andere klacht van zowel de piloten als het cabinepersoneel. Wat de werkdruk betreft, "zijn we steeds bereid om rond de tafel te zitten om samen naar doeltreffende oplossingen te zoeken", reageert woordvoerster Kim Daenen. Zij wijst erop dat het cafetariaplan deel uitmaakt van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in 2020 werd ondertekend door de drie vakbonden in het kader van een herstructurering. "Op dat moment hebben alle departementen hun duit in het zakje gedaan om de maatschappij een toekomst te geven", klinkt het. "We hebben ook vandaag nog die cao nodig om het bedrijf een toekomst te geven. Laten we niet vergeten dat we in het eerste kwartaal nog een verlies geleden hebben van 60 miljoen euro."

