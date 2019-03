Picanol verwacht kwart minder omzet

Picanol zag in 2018 zijn omzet tegenover recordjaar 2017 met 3 procent dalen tot 666,71 miljoen euro. In het eerste halfjaar waren er nog veel leveringen, maar op het einde van het jaar nam de vraag naar weefmachines af. Volgens het bedrijf is die terugval te wijten aan de toenemende geopolitieke onzekerheid.

De groep sloot het jaar toch nog af met een hogere nettowinst: 110,92 miljoen euro, tegen 101,71 miljoen in 2017. Voor dit jaar houdt de groep rekening met een afkoeling van de markt. 'In het huidige macro-economische en geopolitieke klimaat worden klanten voorzichtiger en kunnen investeringsbeslissingen vertraagd of uitgesteld worden', klinkt het.

Van de brexit, een van de grote onzekerheden op het wereldtoneel, heeft het bedrijf op dit moment evenwel weinig last. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, wil het bedrijf opnieuw 25 miljoen euro investeren in zijn activiteiten in Ieper. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar.

Het plan omvat onder meer een automatisch hoogbouwmagazijn en een belangrijke uitbreiding en modernisering van de capaciteit in Proferro (gieterij) en Picanol. Ook in Roemenië wil het bedrijf investeren, maar zonder een bedrag te noemen.