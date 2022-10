Het Nederlandse medisch-technologisch bedrijf Philips schrijft 1,3 miljard euro af op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen. Dat meldde Philips woensdag in een update over de prestaties in het derde kwartaal. Het aandeel ging woensdagochtend meer dan 10 procent lager op de beurs van Amsterdam.

De afschrijving heeft te maken met een mogelijke schikking wegens de apneuzaak in de Verenigde Staten. Philips verwacht dat die een forse hap kan nemen uit de waarde van de dochteronderneming, Respironics. In juli raakte bekend dat er onderhandelingen bezig zijn met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een schikking.

Philips meldde in zijn winstwaarschuwing ook last te blijven hebben van onderdelentekorten. Omdat knelpunten in de toeleveringsketen heviger waren dan eerder verwacht, zal de omzet in het derde kwartaal zo'n 5 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de operationele winst zal een stuk lager liggen. En ook in het vierde kwartaal verwacht Philips een lagere omzet dan vorig jaar.

De volledige derdekwartaalresultaten worden bekendgemaakt op 24 oktober.

De problemen met apneu-apparaten van Philips kwamen vorig jaar aan het licht. Het isolatieschuim in de toestellen kon afbrokkelen en mogelijk gevaarlijk zijn voor gebruikers. Er moeten 5,5 miljoen apparaten worden vervangen.

De problemen zadelden Philips eerder al op met een kostenpost van 719 miljoen euro, nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van boze patiënten. Beleggers zijn ook ontevreden over de gang van zaken. De belangenvereniging voor particuliere beleggers VEB stelde Philips vorige maand aansprakelijk voor de verliezen die aandeelhouders hebben geleden. De schade door de koersverliezen raamt de VEB op 16 miljard euro.

