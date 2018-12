Philips schrapt 158 banen in Turnhout

De directie lichtte het personeel in Turnhout donderdagochtend in tijdens een bijzondere ondernemingsraad. 'We hadden ons verwacht aan banenverlies', zegt Erwin Oris, gedelegeerde van de socialistische vakbond ABVV. Het banenverlies stemt ongeveer overeen met één op de vier jobs.

De afslanking van het personeelsbestand past volgens Oris binnen een meerjarenplan om met de krimpende markt van traditionele lampen om te gaan. 'Elk jaar moeten we rekening houden met een verlies van ongeveer vijf procent banen', aldus Oris. 'Dit jaar is het dus een pak meer', besluit hij.

Krimpende markt

Volgens de vakbond komt het banenverlies dus niet als een verrassing, maar het aantal loopt wel hoger op dan verwacht. Volgens de directie is het afslanken van het personeelsbestand noodzakelijk door de krimpende markt voor conventionele verlichting. De laatste jaren loopt de vraag naar die verlichting namelijk sterk terug door de snelle opkomst van de LED-technologie.

'Het voornemen om 109 arbeiders- en 49 bediendenjobs te schrappen weerspiegelt op geen enkele manier de capaciteiten en betrokkenheid van onze medewerkers', benadrukt het bedrijf in een persbericht. 'De vraag naar conventionele verlichting is de laatste tijd sneller aan het inkrimpen dan vooraf geanticipeerd', aldus woordvoerder Roel Dekoninck. Dat betekent dat het personeelsbestand door de snel krimpende markt allicht nog verder wordt afgeslankt. 'Dit is nodig om weerbaar te blijven in de toekomst', meldt de woordvoerder.

Toenemend banenverlies

De hervorming bij Philips Turnhout, dat in mei haar naam veranderde naar Signify maar wel nog steeds producten onder de merknaam Philips produceert, is de zoveelste in een lange geschiedenis van inkrimpingen bij de lampenfabrikant. Al sinds 2004, toen in Turnhout ruim 2.500 mensen in dienst waren, loopt een stelselmatige afbouw.

In 2015 kondigde de fabriek 159 ontslagen aan. Vorig jaar sneuvelden er 78 banen en kwam de aankondiging dat het personeelsbestand tegen 2020 met 30 procent moest dalen. In mei van dit jaar kondigde plant manager Inge Bruynooghe, aan de slag sinds 2014, haar vertrek bij het bedrijf aan.

Signify meldt nog dat de situatie voor alle betrokken medewerkers op een respectvolle en professionele manier wordt behandeld. Er volgt ook overleg met de sociale partners over begeleidende maatregelen zoals trainingen, om binnen en buiten Signify de overgang naar ander werk zo vlot mogelijk te doen verlopen. Op dit moment werken er 640 medewerkers (425 arbeiders en 215 bedienden) bij Signify in Turnhout.