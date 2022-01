Het Nederlandse technologieconcern Philips zet nog eens 225 miljoen euro opzij als gevolg van problemen met slaapapneu-apparaten. De toestellen bevatten een isolatieschuim dat bleek af te kunnen brokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn.

Philips riep eerder al 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten terug naar de fabriek. In een handelsupdate meldt Philips dat circa 5,2 miljoen apparaten bij de kwestie betrokken zijn. Daarbij kost het Philips ook meer geld om de apparaten terug naar de fabriek te krijgen.

Voor de terugroepactie had het bedrijf al 500 miljoen euro gereserveerd. Mogelijk komen daar nog schadeclaims van gebruikers bovenop. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

Tekort aan chips

Philips houdt voor het slotkwartaal van 2021 ook rekening met een veel lagere omzet dan waar het eerder op rekende. Naast gestegen kosten voor vrachtvervoer kampt het bedrijf ook met problemen in de toeleveringsketen. Dan gaat het onder meer om tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit. Daarnaast stellen ook klanten de installatie van apparatuur uit.

Philips rekent nu op een omzet van 4,9 miljard euro, 350 miljoen euro minder dan waar het eerder rekening mee hield. Philips probeert het tekort aan chips te ondervangen door verschillende types chips in apparaten te installeren. Daarmee wil het bedrijf minder afhankelijk worden van de grillen van de markt.

Voor het hele jaar rekent Philips op een omzet van 17,2 miljard euro. Daarmee zouden de opbrengsten iets lager liggen dan een jaar eerder. De problemen in de toeleveringsketen en de terugroepactie hadden volgens het bedrijf een impact op het resultaat van 5 procentpunten. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal uitkomen op 2,1 miljard euro.

Volgens topman Frans van Houten spelen de problemen in de toeleveringsketen bedrijfsbreed. 'We werken nauw samen met leveranciers en overheden om de tekorten in de toeleveringsketen van de gezondheidszorg aan te pakken en ervoor te zorgen dat zij het belang inzien van het geven van prioriteit aan levensreddende medische apparatuur', klinkt het.

