Bij energiebedrijf Engie Electrabel stopt Philippe Van Troeye als CEO. Hij gaat vanaf 1 mei dochteronderneming Tractebel leiden. Dat bevestigt woordvoerster Hellen Smeets woensdag aan Belga.

Het is Thierry Saegeman, die nu aan het hoofd van de nucleaire activiteiten staat, die vanaf 1 mei de leiding van Electrabel op zich neemt.

Volgens de woordvoerster kadert de wissel in een reeks interne benoemingen die de groep Engie op mondiaal vlak aankondigt.

Van Troeye startte in 1988 bij Electrabel en kwam in 2014 aan het hoofd van de Belgische dochter van de Franse energiegroep te staan.

Sinds 1 januari 2016 is hij ook CEO van Engie Benelux

