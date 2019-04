Farmabedrijf Pfizer heeft 350 openstaande vacatures voor de productie- en verpakkingssite in Puurs. Op een jobdag op 27 april gaat het bedrijf alvast op zoek naar 85 technische profielen.

De site van Pfizer in Puurs is de grootste productiesite van het bedrijf en de op een na grootste wereldwijd. De activiteiten in Puurs blijven groeien en dus wordt er gezocht naar 350 nieuwe medewerkers.

Op 27 april vindt een jobdag plaats die specifiek gericht is op technische operatoren, shifttechniekers en onderhoudstechniekers. Er zijn 85 vacatures.

Volgens woordvoerster Camille Polfliet zijn er verschillende redenen voor de aanwervingen. 'In 2019 zal de productie stijgen naar meer dan 400 miljoen units, tegenover 350 miljoen in 2018', zegt ze. 'Op de site werden ook bouwwerken uitgevoerd en zijn er sinds 2018 weekendshifts.'

De hoogtechnologische productiesite in Puurs produceert en verpakt dagelijks meer dan een miljoen inspuitbare vaccins en geneesmiddelen. Er werken ruim 2.500 mensen.