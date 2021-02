De Amerikaanse farmagroep Pfizer verwacht dat de verkoop van het coronavaccin dat zij met het Duitse BioNTech ontwikkeld heeft, volgend jaar ongeveer 15 miljard dollar (zowat 12,5 miljard euro) zal opleveren. Dat heeft Pfizer dinsdag gezegd bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers.

De vaccinverkoop zal ook de totale omzet van Pfizer een fikse duw in de rug geven. De groep verwacht een jaaromzet van 59,4 tot 61,4 miljard dollar. Dat betekent minstens 40 procent meer dan de omzet van 2020, die 41,9 miljard dollar bedroeg. En dat was 2 procent meer dan in 2019.

Een kwart van de omzet dit jaar zal dus afkomstig zijn van de verkoop van coronavaccins, zo verwacht Pfizer. Het gaat daarbij uit van de aantallen te leveren dosissen die in de al afgesloten contracten zijn afgesproken. Als er meer contracten bijkomen, kunnen ook de opbrengsten nog oplopen. In het laatste kwartaal van 2020 leverde het vaccin al 154 miljoen dollar omzet op.

Het bedrijf berekende ook hoe winstgevend de productie van de vaccins is. De aangepaste winst voor belastingen uit het middel zal ergens tussen de 25 en 29 procent zitten van de opbrengst, verwacht Pfizer. Dan gaat het om de winst die overblijft na bijvoorbeeld kosten voor onderzoek, de productie en de verkoop van het vaccin. Ook is het deel van de winst dat naar ontwikkelingspartner BioNTech gaat er vanaf getrokken.

Pfizer boekte in 2020 een nettowinst van 9,6 miljard dollar. Dat was zowat 41 procent minder dan het jaar voordien, maar toen speelde een eenmalig winstelement mee bij het samenvoegen van de consumentendivisie in een gezamenlijke onderneming met GlaxoSmithKline.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin was het eerste vaccin dat in de Verenigde Staten en de Europese Unie werd goedgekeurd om het coronavirus tegen te gaan.

De vaccinverkoop zal ook de totale omzet van Pfizer een fikse duw in de rug geven. De groep verwacht een jaaromzet van 59,4 tot 61,4 miljard dollar. Dat betekent minstens 40 procent meer dan de omzet van 2020, die 41,9 miljard dollar bedroeg. En dat was 2 procent meer dan in 2019. Een kwart van de omzet dit jaar zal dus afkomstig zijn van de verkoop van coronavaccins, zo verwacht Pfizer. Het gaat daarbij uit van de aantallen te leveren dosissen die in de al afgesloten contracten zijn afgesproken. Als er meer contracten bijkomen, kunnen ook de opbrengsten nog oplopen. In het laatste kwartaal van 2020 leverde het vaccin al 154 miljoen dollar omzet op. Het bedrijf berekende ook hoe winstgevend de productie van de vaccins is. De aangepaste winst voor belastingen uit het middel zal ergens tussen de 25 en 29 procent zitten van de opbrengst, verwacht Pfizer. Dan gaat het om de winst die overblijft na bijvoorbeeld kosten voor onderzoek, de productie en de verkoop van het vaccin. Ook is het deel van de winst dat naar ontwikkelingspartner BioNTech gaat er vanaf getrokken.Pfizer boekte in 2020 een nettowinst van 9,6 miljard dollar. Dat was zowat 41 procent minder dan het jaar voordien, maar toen speelde een eenmalig winstelement mee bij het samenvoegen van de consumentendivisie in een gezamenlijke onderneming met GlaxoSmithKline. Het Pfizer/BioNTech-vaccin was het eerste vaccin dat in de Verenigde Staten en de Europese Unie werd goedgekeurd om het coronavirus tegen te gaan.