Farmareus Pfizer neemt sectorgenoot Biohaven Pharmaceuticals over. Dat maakte het Amerikaanse concern dinsdag bekend. Pfizer telt zowat 11,6 miljard dollar (11 miljard euro) neer.

Pfizer biedt 148,5 dollar per aandeel voor alle resterende uitstaande aandelen van Biohaven. Dat is fors meer dan de slotkoers van 83,14 dollar van maandag en een derde meer dan het gewogen gemiddelde van de koers in de laatste drie maanden.

Voor de deal - die begin volgend jaar rond zou moeten zijn - legt Pfizer 11,6 miljard dollar cash op tafel. De eigen middelen volstaan daarvoor: de farmareus kan teren op de miljardenwinsten die hij maakte met zijn coronavaccin.

Pfizer will buy Biohaven for $11.6 billion in cash to gain an approved treatment for migraine headaches https://t.co/djHNImXqPQ — Bloomberg (@business) May 10, 2022

Daarnaast krijgen beleggers voor elk aandeel Biohaven dat ze bezitten, ook een half aandeel van een nieuw beursgenoteerd bedrijf - New Biohaven - waarin een aantal geneesmiddelen in ontwikkeling van Biohaven worden ondergebracht. Huidig Biohaven-CEO Vlad Coric blijft aan het roer van New Biohaven staan.

Met de overname voegt Pfizer met name het nieuwe middel tegen migraine rimegepant toe aan zijn portefeuille. Dat wordt verhandeld onder de merknamen Nurtec ODT in de Verenigde Staten en Vydura in de Europese Unie. Daarnaast gaat onder meer nog zavegepant - een neusspray voor migraine - over naar Pfizer.

Pfizer en Biohaven werken sinds november samen om rimegepant en zavegepant te commercialiseren buiten de VS. Pfizer investeerde toen al 350 miljoen dollar in zijn partner voor een belang van 2,6 procent.

