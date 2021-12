Pfizer neemt het farmaceutische bedrijf Arena Pharmaceuticals over voor 6,7 miljard dollar (zo'n 5,94 miljard euro). Dat schrijft persagentschap Bloomberg maandag. Het Californische Arena Pharmaceuticals spitst zich voornamelijk toe op behandelingen tegen hart-, huid- en darmaandoeningen.

Farmareus Pfizer telt honderd dollar per aandeel neer. Hierdoor wordt Arena Pharmaceutics op zo'n 6,7 miljard dollar gewaardeerd. Pfizer zal de overname volledig in cash betalen.

Het farmaconcern is van plan om de klinische ontwikkeling van etrasimod te versnellen. Etrasimod wordt gebruikt in experimentele behandelingen tegen ontstekingsziekten, zoals colitis ulcerosa (een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm).

'Deze overname versterkt onze mogelijkheden en expertise in ontstekingsziekten en immunologie', zegt Mike Gladstone, directeur immunologie bij Pfizer.

Analisten twijfelen wel of de Federal Trade Commission (FTC), de Amerikaanse organisatie die monopolistische marktpraktijken tegengaat, de overname goedkeurt gezien de overlap aan medicijnen die Pfizer en Arena ontwikkelen.

