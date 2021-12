Volgens De Tijd levert Pfizer België 1 miljard extra aan welvaart op. De gemeente Puurs-Sint-Amands, meldt dan weer Gazet van Antwerpen, merkt van dat extra geld niets, tenzij onrechtstreeks.

Het gebeurt zelden dat de activiteit van één onder­neming een grote impact heeft op de economische statistieken van een sector en al helemaal niet op de prestaties van de hele economie. Pfizer België is een uitzondering, want de impact van de productie van coronavaccins is duidelijk zichtbaar: die levert België volgens De Tijd 1 miljard euro extra aan welvaart op.

De productie in volume van de farmaceutische industrie lag in de eerste tien maanden van dit jaar 108 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. De waarde van de farmaproductie groeide in de eerste negen maanden met 101 procent naar 29,4 miljard euro. Deze groeicijfers zijn volgens De Tijd hoofdzakelijk te danken aan Pfizer.

'De fors toegenomen groei van de productie van de Belgische biofarmaceutische sectoren in 2021 is vooral het gevolg van de rol van België als belangrijk vaccinproducerend land', zegt Caroline Ven, de CEO van Pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie.

De Amerikaanse farmareus Pfizer selecteerde de fabriek in Puurs-Sint-Amands omdat die is gespecialiseerd in het afvullen van inspuitbare geneesmiddelen in ampullen of flesjes, en maakte er de grootste vaccinfabriek ter wereld van. Daar worden de niet-actieve ingrediënten van het vaccin gemaakt. Elke maand gaan meer dan 100 miljoen corona­vaccins de deur uit.

Op de dag dat De Tijd de bijdrage tot de Belgische welvaart van Pfizer beschrijft, meldt Gazet van Antwerpen dat de gemeente Puurs-Sint-Amands niet meeprofiteert van de bedrijfswinst.

De burgemeester van Puurs-Sint-Amands, Koen Van den ­Heuvel, is geen vragende partij om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen op bedrijfsinkomsten. Maar het zou met ­Pfizer op zijn grondgebied wel een geweldig cadeau zijn geweest voor de begroting.

De Duitse stad Mainz kan het begrotingsjaar afsluiten met een overschot van ongeveer 1 miljard euro. Het verschil is te danken aan één lokaal bedrijf: BioNTech, de partner van Pfizer die het vaccin ontwikkelde dat door Pfizer in Puurs wordt geproduceerd.

'In Duitsland worden wel belastingen geheven op bedrijfsinkomsten die ten goede komen aan de steden of gemeenten. Bij ons niet', zegt Van Den Heuvel. Van de miljarden die Pfizer afgelopen jaar verdiende, gaat geen euro naar Puurs. 'Behalve dan de grondbelasting, het kadastraal inkomen, berekend per vierkante meter. Die zal schat ik zo'n miljoen euro bedragen voor ­Pfizer', zegt Van den Heuvel. 'Terwijl hier in Puurs toch 4.000 werknemers vaccins maken voor letterlijk heel de wereld.'

Van den Heuvel geeft toe dat het wat steekt, maar hij wil niet zo ver gaan om te pleiten voor een ander belasting­systeem. 'Vergeet ook niet dat Pfizer hier in de streek zorgt voor vierduizend hoogwaardige banen en dat al die werknemers natuurlijk wel personenbelasting betalen. Die onrechtstreekse winst is er wel. Bovendien kunnen bedrijfswinsten erg schommelen van jaar tot jaar.'

