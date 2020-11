De CEO van Pfizer, Albert Bourla, heeft voor 5,6 miljoen dollar aan aandelen verkocht op de dag dat het bedrijf de goede resultaten van zijn kandidaat-coronavaccin bekendmaakte.

Volgens een document ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder voor financiële markten, de SEC, verkocht Bourla 132.508 effecten van 41,94 dollar op Wall Street, voor een equivalent van bijna 5,6 miljoen dollar. Ook de vicevoorzitter Sally Susman verkocht aandelen, voor 1,8 miljoen dollar.

Maandag maakte het aandeel Pfizer een koerssprong van 7,7 procent nadat het bedrijf bekendmaakte dat zijn coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent doeltreffend is bij het voorkomen van een besmetting. Het bedrijf testte het vaccin, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog BioNTech, op proefpersonen en zegt dat er geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen.

Pfizer wilde niet reageren op vragen van AFP over de verkoop van aandelen. Een woordvoerder verklaarde aan CNN dat de transacties deel uitmaken van een periodiek desinvesteringsplan. Dat Bourla en Susman hun aandelen aan die prijs zouden verkopen, zou al in augustus 2019 vastgelegd zijn in het kader van hun persoonlijk financieel beheer.

Volgens een document ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder voor financiële markten, de SEC, verkocht Bourla 132.508 effecten van 41,94 dollar op Wall Street, voor een equivalent van bijna 5,6 miljoen dollar. Ook de vicevoorzitter Sally Susman verkocht aandelen, voor 1,8 miljoen dollar. Maandag maakte het aandeel Pfizer een koerssprong van 7,7 procent nadat het bedrijf bekendmaakte dat zijn coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent doeltreffend is bij het voorkomen van een besmetting. Het bedrijf testte het vaccin, dat is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog BioNTech, op proefpersonen en zegt dat er geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Pfizer wilde niet reageren op vragen van AFP over de verkoop van aandelen. Een woordvoerder verklaarde aan CNN dat de transacties deel uitmaken van een periodiek desinvesteringsplan. Dat Bourla en Susman hun aandelen aan die prijs zouden verkopen, zou al in augustus 2019 vastgelegd zijn in het kader van hun persoonlijk financieel beheer.