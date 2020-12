Het coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en het Duitse BioNTech voldoet aan de veiligheids- en effectiviteitseisen die de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA stelt. Donderdag beslist een comité van de FDA of het vaccin een positief advies krijgt om in de Verenigde Staten gebruikt te worden.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd vorige week al goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk. De beoordeling door de Europese autoriteiten zit in de laatste fase. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht uiterlijk 29 december met een eindoordeel te komen. Daarna beslist de Europese Commissie over de toelating tot de markt.

Twee andere ontwikkelaars van coronavaccins zijn ook al ver in het goedkeuringsproces. De verwachting is dat in januari een Europees besluit zal vallen over het vaccin van Moderna. De Amerikaanse FDA wil daar op 17 december een oordeel over vellen.

In dinsdag vrijgegeven documenten wijst de FDA wel op enkele onduidelijkheden rond het vaccin van Pfizer. Zo zijn er nog 'te weinig gegevens om conclusies te trekken' over de veiligheid van het middel voor kinderen onder de 16 jaar, zwangere vrouwen en mensen die lijden aan immuunziekten.

De vaccins zijn ongekend snel ontwikkeld. Ook de beoordeling gaat een stuk sneller dan normaal. Om tijd te besparen begon het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité al aan de evaluatie van de eerste twee onderzoeksfases, terwijl de derde fase nog gaande was. Dat heet in vaktermen een rolling review. In de VS is ook een versnelde procedure gevolgd.

Volgens tot nog toe gepubliceerde resultaten zijn de vaccins van Pfizer en Moderna beide voor zo'n 95 procent effectief.

Ook AstraZeneca, dat samen met de Universiteit van Oxford een vaccin heeft ontwikkeld, is ver in het proces. Diverse andere bedrijven volgen in het kielzog van de voorlopers, waaronder Johnson & Johnson.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd vorige week al goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk. De beoordeling door de Europese autoriteiten zit in de laatste fase. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht uiterlijk 29 december met een eindoordeel te komen. Daarna beslist de Europese Commissie over de toelating tot de markt. Twee andere ontwikkelaars van coronavaccins zijn ook al ver in het goedkeuringsproces. De verwachting is dat in januari een Europees besluit zal vallen over het vaccin van Moderna. De Amerikaanse FDA wil daar op 17 december een oordeel over vellen. In dinsdag vrijgegeven documenten wijst de FDA wel op enkele onduidelijkheden rond het vaccin van Pfizer. Zo zijn er nog 'te weinig gegevens om conclusies te trekken' over de veiligheid van het middel voor kinderen onder de 16 jaar, zwangere vrouwen en mensen die lijden aan immuunziekten.De vaccins zijn ongekend snel ontwikkeld. Ook de beoordeling gaat een stuk sneller dan normaal. Om tijd te besparen begon het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité al aan de evaluatie van de eerste twee onderzoeksfases, terwijl de derde fase nog gaande was. Dat heet in vaktermen een rolling review. In de VS is ook een versnelde procedure gevolgd. Volgens tot nog toe gepubliceerde resultaten zijn de vaccins van Pfizer en Moderna beide voor zo'n 95 procent effectief. Ook AstraZeneca, dat samen met de Universiteit van Oxford een vaccin heeft ontwikkeld, is ver in het proces. Diverse andere bedrijven volgen in het kielzog van de voorlopers, waaronder Johnson & Johnson.