De Belg Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur van De Standaard in België en NRC in Nederland, wordt CEO van Mediahuis Ierland, de grootste mediagroep van dat land. Hij volgt er op 1 augustus een andere Belg, Marc Vangeel, op. Dat heeft Mediahuis woensdag aangekondigd.

Vandermeersch was al actief bij Mediahuis Ierland. Als publisher boog hij zich onder meer over de langetermijnstrategie en de digitale transformatie van de groep die in 2019 door Mediahuis werd overgenomen.

Vangeel, die sinds de overname CEO was in Ierland, blijft er bestuurder en krijgt een 'strategische rol' in de grotere groep, zo staat in een persbericht. Hij was eerder CEO van Mediahuis Nederland. 'Marc zal zijn expertise blijven gebruiken in de verdere internationale ontwikkeling van onze groep de komende jaren', wordt de topman van Mediahuis-groep, Gert Ysebaert, in het persbericht geciteerd. 'En met Peter aan het hoofd van onze Ierse organisatie, ben ik ervan overtuigd dat Mediahuis Ierland zijn sterke groei zal voortzetten.'

De Ierse groep telt achttien titels in Ierland en Noord-Ierland, waaronder Irish Independent en Belfast Telegraph. Er werken meer dan 700 mensen. De volledige groep Mediahuis is actief in België, Nederland, Ierland, Luxemburg en sinds kort ook in Duitsland. Ze realiseert met zowat 4.700 medewerkers een omzet van meer dan een miljard euro.

