Het Finse Neste, ooit een klassiek oliebedrijf, heeft zich met zijn brandstoffen uit afvalproducten getransformeerd tot een van de meest duurzame ondernemingen ter wereld. En zijn CEO, de hier vrijwel onbekende West-Vlaming Peter Vanacker, koestert grootse plannen.

Neste werd in 1948 opgericht als een Fins staatsoliebedrijf en heette tot in 2015 nog Neste Oil. Intussen prijkt het al enkele jaren in de top drie van de Global 100-lijst van meest duurzame bedrijven ter wereld. Neste is de marktleider in hernieuwbare diesel, die het wint uit afvaloliën en -vetten, en komt weldra ook als eerste op de markt met hernieuwbare kerosine. In de pijplijn zit bovendien de transformatie van plastic afval tot hernieuwbare brandstof. Geen wonder dat de aandelenkoers van de Finse industriële parel de voorbije vijf jaar bijna verzevenvoudigd is.

