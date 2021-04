De Zwitserse chocoladereus Barry Callebaut krijgt vanaf 1 september een nieuwe CEO: de Nederlander Peter Boone volgt dan Antoine de Saint-Affrique op. Dat maakt de groep bekend bij de publicatie van de halfjaarresultaten.

De Zwitserse chocoladegroep zag in de eerste zes maanden van het boekjaar 2020/2021 (tot eind februari) de omzet dalen met 7,5 procent op jaarbasis, tot 3,48 miljard Zwitserse frank (3,45 miljard euro). Berekend in lokale munteenheden bleef de omzet wel stabiel. De verkoopvolumes daalden met 2,9 procent tot 1,07 miljoen ton. De nettowinst zakte met 2,8 procent tot 205 miljoen Zwitserse frank, maar omgerekend in lokale munteenheden was er een stijging van 6,9 procent.

Algemeen beschouwd zijn de resultaten van de chocoladegroep beter dan analisten die ondervraagd waren door het Zwitserse financieel nieuwsagentschap AWP, hadden verwacht.

De raad van bestuur van het chocoladebedrijf stelde Peter Boone aan als toekomstig CEO. Hij zal op 1 september Antoine de Saint-Affrique opvolgen, die sinds oktober 2015 het bedrijf leidde. Boone kwam in 2012 bij Barry Callebaut als innovatiedirecteur (CIO). Sinds 2017 was hij bij het bedrijf verantwoordelijk voor de Amerikaanse regio.

