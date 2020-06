De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag PatrickDecuyper, bekend als de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel, voor fraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity.

Het dossier draait rond zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk langs de E17, en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse.

In de aanvragen voor de groenestroomcertificaten stond te lezen dat de zonnepanelen al in 2010 in dienst waren genomen, terwijl de installaties op dat moment nog in opbouw waren en pas het jaar nadien volledig klaar waren. In 2010 was een groenestroomcertificaat nog 350 euro waard, terwijl dat in de eerste helft van 2011 nog maar 330 euro was, en later nog lager.

De fraude werd mee mogelijk gemaakt door een controleur die voor keurdersbureau BTV, het Technisch Bureau Verbrugghen, werkte. Die man, Patrick V.R., gaf toe dat hij de drie betrokken werden in december 2010 en januari 2011 bezocht, toen vaststelde dat de installaties allesbehalve klaar waren maar wel keuringsverslagen opstelde waaruit moest blijken dat de installaties al op 31 december 2010 in orde waren. Volgens V.R. werd hij door Decuyper onder druk gezet om die vervalsingen te plegen.

V.R. werd vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar met uitstel, terwijl Decuyper twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel, kreeg. Drie andere verdachten kregen celstraffen van achttien maanden tot twee jaar, waarvan ook de helft met uitstel. Drie personen en een bedrijf werden volledig vrijgesproken.

