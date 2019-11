De Belgische bioscoopgroep EurosScoop komt in Franse handen. Pathé neemt de zes Belgische en drie Nederlandse complexen van de groep over, melden de Fransen.

De deal omvat 91 schermen, goed voor 19.000 zetels. EuroScoop heeft bioscoopcomplexen in Namen, Louvain-la-Neuve, Sint-Niklaas, Genk, Maasmechelen en Lanaken in België en in Tilburg, Rotterdam en Maastricht in Nederland.

In Amsterdam en Den Haag staan nieuwe cinema's met in totaal 22 schermen in de steigers. Pathé had in ons land al bioscopen in Charleroi, Verviers, Libramont en Marche.