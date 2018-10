Pascale Van Damme (Dell Belux): 'Leren uit het onverwachte'

Wat was uw grootste avontuur?

"Een jaar geleden reisde ik met een aantal ondernemers naar Alaska. We trokken door de natuur, we hebben gekajakt en geraft tussen de gletsjers. Ik herinner me een nacht, het was bijna volle maan, dat ik even buiten de tent was en er wolven aan het huilen waren. Memorabel."

Uw beste zet?

"Ik ben ambitieus en ik heb lang alleen gefocust op mijn carrière. Op een bepaald moment heb ik bewust gekozen voor een kind. Dat was een heel goede keuze, omdat je dan teruggaat naar de basics. Dat zorgde voor balans. Een kind opvoeden leert je ook de dingen te relativeren. Ik wil mijn kind alles kunnen geven, maar zelf ook gelukkig zijn."

Wat wordt onderschat?

"Basis dingen. Excellentie kun je terugbrengen tot heel eenvoudige zaken juist doen. Een goed klankbord en een sterke mentor kunnen daarbij helpen. Feedback geven aan elkaar, wie doet dat nog? Die kleine zaken kunnen een groot verschil maken."

Wat doet u in uw vrije tijd?

"Tijd doorbrengen met familie en vrienden. Of ik duik in een goed boek. Maar echt tot rust komen, doe ik door te sporten in de natuur. De kracht en het meditatieve effect van de natuur en de zee werken enorm op mij. Ik ben gaan trekken in het oerwoud van Oeganda, dat is zeer rustgevend. Ik heb deze zomer leren wakeboarden. Bij zonsondergang kajakken of suppen ( standup paddling) op zee, is zalig."

Wat is de fout waaruit u het meest hebt geleerd?

"In het begin van mijn carrière zocht ik altijd naar mensen die heel dicht bij mij aanleunden en bijna een kopie van mezelf waren. Dat je allemaal dezelfde manier van denken hebt, zorgt wel voor een vlotte communicatie, maar als team waren wij niet productief. Ik heb geleerd diversiteit te creëren, zowel in personen, in culturen als in leeftijden. Dat werkt veel beter."

Wat had u nooit verwacht?

"Ik sta in het leven met een open geest. Ik verwacht onverwachte zaken. Wat peper en zout past in het leven. Je leert veel uit onverwachte gebeurtenissen, ik verwelkom ze met open armen."