Het parket van Oost-Vlaanderen wil de baggergroep DEME en haar belangrijkste bedrijf Dredging International laten verwijzen naar de correctionele rechtbank voor een miljoenencorruptie rond een contract in Rusland. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Het gerechtelijk onderzoek begon al in 2016. Het gerecht zou blootgelegd hebben hoe DEME meer dan 8 miljoen euro smeergeld betaalde om een Russisch contract af te snoepen van concurrent Jan De Nul. Het geld passeerde via schermvennootschappen in onder andere Cyprus en Panama.

'Het klopt dat het parket DEME en Dredging International heeft opgeroepen om te verschijnen voor de raadkamer', zegt DEME-woordvoerster Vicky Cosemans. 'Ik wil benadrukken dat de raadkamer geen uitspraak doet over de grond van de zaak. Ze oordeelt alleen over de vraag of er voldoende bezwaren zijn om een zaak ten gronde te laten beoordelen door de rechter. DEME behoudt het volste vertrouwen in het verdere verloop van de procedure.'

Het parket van Oost-Vlaanderen wil nog geen commentaar geven op de zaak.

