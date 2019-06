Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt KBC Bank en KBC Groep voor het helpen witwassen van vele miljoenen euro's zwart geld van een ondernemersfamilie. Dat schrijft De Tijd donderdag.

De familie runt het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. De witwaszaak wordt vrijdag ingeleid voor de correctionele rechtbank van Gent.

Naast KBC vervolgt het parket ook leden van de familie Engels, samen met hun fiscaal advocaat. De familie Engels startte ongeveer 13 jaar geleden met het overbrengen van miljoenen euro's zwart geld die ze tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC.

KBC wordt als mededader vervolgd omdat bij de bank alarmbellen hadden moeten afgaan toen de miljoenen terugkwamen uit Zwitserland. 'KBC is ervan overtuigd geen enkel misdrijf te hebben begaan en zal zijn verdediging voorbehouden voor de rechtbank', reageert KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht in De Tijd.