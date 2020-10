De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag beslist dat Dieter Penninckx, topman van de failliete FNG-groep, de cel mag verlaten en voorwaarden opgelegd krijgt. Het parket gaat in beroep tegen die beslissing, Penninckx zal binnen twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen moeten verschijnen en blijft tot dan in de cel.

Penninckx werd een maand geleden samen met zijn vrouw opgepakt nadat hij eerder opgelegde voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling had verbroken. Zijn vrouw kreeg een enkelband, Penninckx werd aangehouden.

De twee worden samen met medeoprichter Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Het onderzoek werd inmiddels ook uitgebreid naar witwassen.

Naast de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx' advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden. Het parket gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer waardoor Penninckx nog minstens 14 dagen langer in de cel blijft. Hij zal binnen twee weken voor de KI in Antwerpen verschijnen waar over zijn verdere aanhouding zal worden beslist.

