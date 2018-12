Pakketbezorgers zoeken nieuw verdienmodel: niemand wordt rijk met gratis pakjes te leveren

Tijdens de eindejaarspiek, de drukste periode van het jaar, draait de pakjesindustrie op volle toeren. Achter de schermen kreunt de machine, want de concurrentie in de sector is scherp. De pakjesbezorgers hebben volume nodig om rendabel te leveren. Maar de strijd om uw pakje zet druk op de prijzen en snijdt in de marges.