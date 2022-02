De Amerikaanse pakketbezorger United Parcel Service (UPS) heeft in het vierde kwartaal meer winst geboekt. Het bedrijf profiteerde onder meer van hogere prijzen voor zijn diensten, waarmee de hogere loonkosten konden worden gecompenseerd, en een sterk feestdagenseizoen. Door de opmars van de omikronvariant bleven meer Amerikanen thuis in december en bestelden ze meer online.

UPS zag de omzet afgelopen kwartaal met 12 procent stijgen tot 27,8 miljard dollar (bijna 25 miljard euro). Dat was meer dan analisten hadden verwacht. Per aandeel kwam de winst uit op 3,52 dollar, tegen 2,66 dollar in dezelfde periode een jaar geleden. Het concern keert over het afgelopen kwartaal ook meer dividend uit.

Sinds Carol Tomé in juni 2020 het stokje overnam als topvrouw van UPS geeft het bedrijf meer prioriteit aan het verhogen van de winstmarge in plaats van de groei van het volume. De pakketbezorger verhoogde daarbij de prijzen en richtte zich meer op kleine klanten, die doorgaans niet in een positie zijn om te onderhandelen over kortingen.

UPS kreeg afgelopen kwartaal wel te maken met hogere kosten, wegens de aanwerving van tijdelijk personeelsleden tijdens de eindejaarsperiode en wegens veiligheidsmaatregelen om zijn personeel te beschermen tegen het coronavirus. Het in Atlanta gevestigde bedrijf kon 97 procent van zijn leveringen op tijd bezorgen tijdens de feestdagen, terwijl concurrent FedEx met 88 procent een stuk slechter scoorde.

UPS zag de omzet afgelopen kwartaal met 12 procent stijgen tot 27,8 miljard dollar (bijna 25 miljard euro). Dat was meer dan analisten hadden verwacht. Per aandeel kwam de winst uit op 3,52 dollar, tegen 2,66 dollar in dezelfde periode een jaar geleden. Het concern keert over het afgelopen kwartaal ook meer dividend uit. Sinds Carol Tomé in juni 2020 het stokje overnam als topvrouw van UPS geeft het bedrijf meer prioriteit aan het verhogen van de winstmarge in plaats van de groei van het volume. De pakketbezorger verhoogde daarbij de prijzen en richtte zich meer op kleine klanten, die doorgaans niet in een positie zijn om te onderhandelen over kortingen. UPS kreeg afgelopen kwartaal wel te maken met hogere kosten, wegens de aanwerving van tijdelijk personeelsleden tijdens de eindejaarsperiode en wegens veiligheidsmaatregelen om zijn personeel te beschermen tegen het coronavirus. Het in Atlanta gevestigde bedrijf kon 97 procent van zijn leveringen op tijd bezorgen tijdens de feestdagen, terwijl concurrent FedEx met 88 procent een stuk slechter scoorde.