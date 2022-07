Padel verovert de wereld, onder meer dankzij de coronapandemie. In Vlaanderen zetten ex-profvoetballer Tom De Sutter en zijn boezemvriend Mattias Van Holm de sport op de kaart. Het succes van padel deed ook Marc Coucke watertanden. Het resulteerde in een fusie van Couckes padelactiviteiten met die van De Sutter en Van Holm. "Het zal pittig worden", voorspelt De Sutter in een exclusief dubbelinterview met Van Holm.

Padel is veruit de snelst groeiende sport ter wereld, en heeft ook ons land veroverd. Tussen 2019 en 2021 verdubbelde het aantal clubs in België en verdriedubbelde het aantal velden. Dat padel het ongezien snel zal schoppen tot een olympische sport, zal bijdragen tot de snelle groei van een lucratieve economie rond padelkledij en -rackets, en de bouw van terreinen en clubs. Zo smeet het miljardenfonds Triton zich vorig jaar op padel met de oprichting van de Zweedse terreinenbouwer LeDap. In Vlaanderen speelde Tom De Sutter zijn naambekendheid als voetballer perfect uit in de media, om padel op de kaart te zetten. Samen met zijn boezemvriend Mattias Van Holm opende hij met de vennootschap Arenal de voorbije jaren vier padelclubs. Daarnaast ontpopte het duo zich met zijn bedrijf Tomaspor tot een van de grootste Vlaamse spelers in de constructie en het onderhoud van padelterreinen. Een van hun klanten was Marc Coucke, die hun vroeg velden aan te leggen in Durbuy en Knokke. Coucke, die een zwak heeft voor investeringen in vrijetijdsactiviteiten, had zich samen met de bevriende ondernemer Michaël Matthijs gretig op de padelsport gestort. Hij richtte een jaar geleden Padelworld op, en mikte op ruim honderd padelvelden. Coucke en zijn investeringsmanagers bij de familiale holding Alychlo zagen al snel brood in een nauwere samenwerking met padelpioniers De Sutter en Van Holm, en hun expertise in het uitbaten van clubs. Dat leidde eerder deze maand tot een fusie van de vier clubs die Padelworld had bijeengesprokkeld in België en in het Nederlandse Kerkrade, met die van Arenal. Samen zijn die goed voor bijna zestig velden. Maar Coucke zou Coucke niet zijn, als hij niet meteen ambitieus zou uithalen: tegen eind 2023 moet het fusiebedrijf 200 tot 250 padelvelden extra uitbaten, via de overname van bestaande clubs en de constructie van nieuwe. De concrete dossiers liggen opgestapeld op tafel, heet het. Alychlo ziet België dan ook als een van de grootste padelgroeilanden van Europa, en ook Nederland moet eraan geloven. Aan Van Holm en De Sutter om die groei in goede banen te leiden, onder de Arenal-vlag. Van Holm is de CEO, De Sutter de ontwikkelingsmanager. Tomaspor werd buiten de deal gehouden, maar blijft de hofleverancier van de padelvelden voor het fusiebedrijf. MATTIAS VAN HOLM. "Het was voor ons het juiste moment. En het was belangrijk voor ons dat we operationeel nog veel te zeggen zouden hebben." TOM DE SUTTER. "Hun interesse betekent dat we goed bezig waren, en nu staan we veel sterker. Je moet partners hebben die meekunnen in je verhaal. Mattias en ik zijn niet money driven. Anders hadden we gemakkelijk kunnen verkopen. Aanbiedingen genoeg. Maar we willen zelf het verschil kunnen maken, in de padelsport en alles daarrond: de jeugdwerking, het goed initiëren van mensen die voor het eerst komen spelen. We zijn fan van de sport, en erdoor bezeten om er iets leuk van te maken." VAN HOLM. "We zijn in 2015 gestart met onze eerste club in Brugge. Dat was toen de tweede in Vlaanderen, maar het was wel Tom die padel op de kaart heeft gezet. Toen we meer clubs wilden uitbaten, dachten we dat het ook interessant zou zijn terreinen aan te leggen, als nevenactiviteit. Mijn achtergrond als ingenieur kwam daarbij goed van pas. Intussen hadden we ook clubs in Mechelen, Waregem en Grimbergen, en boomde tijdens corona de vraag naar terreinen. Ook Padelworld was klant. We hebben al dertien velden aangelegd voor hen. Acht maanden geleden zijn we beginnen te praten. Het klikte. Wij hebben de operationele kennis en zij de financiële middelen. Eén plus één is hier drie." VAN HOLM. "Dat klinkt als 'godzijdank dat Alychlo is gekomen', terwijl we zeer tevreden waren over de gang van zaken en veel vertrouwen hadden in de toekomst van onze clubs. Maar zo'n club vergt natuurlijk een enorme investering, en we zagen de limieten van ons groeitraject." DE SUTTER. "Ons oorspronkelijke idee was elk jaar een club te openen. Maar tijdens corona ging iedereen op zoek naar recreatie. Dat padel lucratief kan zijn, werd vaak genoeg vermeld in de media. Maar zonder Alychlo hadden we niet zoveel verder kunnen springen. We kunnen nu uitkijken naar overnames, ook van bouwgronden, en commerciële deals." VAN HOLM. "Wij drukken onze ambities niet uit in aantal terreinen, maar de padelmarkt ontploft wel. Dit is het begin van een veel groter verhaal, en van veel ambitie en veel werk." DE SUTTER. "Het zal pittig worden. Dat beseffen we. Maar we zijn er niet bang van." DE SUTTER. "Het gaat bijzonder snel. De consolidatie is inderdaad volop bezig. Wij hebben ook met hen contact gehad, maar dat betekende alles verkopen en amper ruimte voor onze visie." VAN HOLM. "We zijn gecontacteerd door heel wat partijen, maar niets lag in de lijn van onze ambitie. Het ging altijd over een overname." VAN HOLM. "Ja, maar niet als enige. Ook in Nederland en Frankrijk, bijvoorbeeld, zijn er grote groepen." VAN HOLM. "Neen, nooit." VAN HOLM. "Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Deze deal is een proces van vele maanden geweest. We hebben bij Tomaspor voorbereidingen getroffen om de continuïteit te garanderen. Onze focus ligt op de clubs, en mensen die al lang actief zijn in Tomaspor doen stappen vooruit." DE SUTTER. "Mattias is strategisch de sterkste en de verstandigste. Al ben ik hem flink aan het inhalen (lacht). Hij zet de lijnen uit, maar altijd in onderling overleg, samen met onze COO, Lieven Geerardyn." VAN HOLM. "Tom heeft zijn naambekendheid mee, wat ik nooit zal hebben. In tandem werken, is altijd onze sterkte geweest." DE SUTTER. "Voor de pandemie verdubbelde het aantal spelers al jaarlijks, maar corona heeft de groei anderhalf à twee jaar versneld." VAN HOLM. "Corona heeft een enorme boost gegeven. Er zijn veel investeerders opgesprongen, toen iedereen zo'n padelveld als een gouden kooi zag. Dat was ook zo, in de periode toen je amper binnen mocht sporten en de bezetting enorm hoog was. Dat deed velen denken dat alles kan. Gelukkig is dat voorbij. De kooi is niet van goud, maar als je het goed doet, kan het heel rendabel zijn." DE SUTTER. "Ik zie voor België een gelijkaardig potentieel." VAN HOLM. "De hype die er was in volle pandemie, is voorbij. Maar de sport groeit nog volop. Vooral bij de jeugd staat de sport nog in de kinderschoenen." VAN HOLM. "The sky is the limit. Het begint in België, en dan gaan we snel richting Nederland. Maar er zijn ook mogelijkheden in andere buurlanden. Al willen we ons niet vergalopperen." Ook in Duitsland is padel nog onderontwikkeld. Zit daar een gigantisch potentieel? DE SUTTER. "Dat hebben we ook gezien. Mijn lessen Duits zijn gepland (lacht)." VAN HOLM. "Die prijzen mag je intussen mee laten evolueren met de prijsstijgingen van 10 à 15 procent voor grondstoffen. Dat gaat over staal, glas, cement, maar evengoed energie en transport." DE SUTTER. "In volle coronatijd waren alle terreinen van 's morgens tot 's avonds bezet. Dat was zeer rendabel. Maar recentelijk komen er veel velden bij op locaties die, wanneer de storm een beetje gaat liggen en de markt wat verzadigd geraakt, een veel lagere bezetting zullen hebben. Ik kan die uitbaters alleen maar adviseren daar, net zoals wij doen, veel beleving rond te creëren: toernooien organiseren en een leuke, sfeervolle bar openhouden. Als je alles op zijn beloop laat, lukt het niet. Iedereen kan ergens een paar veldjes aanleggen, zonder bar of kinderlessen of initiaties. Maar dat is slecht voor het imago van de sport, en het zal nooit renderen." DE SUTTER. "Neen. Padel is zelfs niet slecht voor het tennis. Ik verwacht vooral kruisbestuiving, omdat mensen die eerder nooit een racketsport beoefend hebben, nu ook willen proeven van tennis." VAN HOLM. "Misschien komt er een terugval voor tennis, maar wij zijn ervan overtuigd dat beide sporten naast elkaar kunnen bestaan. Kijk naar Spanje. Daar floreert tennis nog steeds." DE SUTTER. "Het zand tussen het kunstgras moet mooi verdeeld blijven. Dat een à twee keer per jaar bijwerken, is ideaal om de duurzaamheid van de velden te verhogen. En om de vijf à zeven jaar moet het kunstgras worden vervangen. De kooi krijgt ook heel wat te verduren, en de ramen bewegen vrij veel. Bij onderhoud moet dat allemaal opnieuw strakker worden gezet." DE SUTTER. "Als een markt zo snel groeit, zijn er altijd opportunisten. Maar dan vraag je je af wie het zal oplossen als over pakweg tien jaar problemen opduiken." DE SUTTER. "We hebben elkaar ontmoet toen we bij de jeugd van Club Brugge voetbalden. We hebben vier jaar samengespeeld. Nadien hebben we elkaar een tijd niet gezien. Ik had de kwaliteiten om door te groeien als voetballer (tot Van Holm:) en jij niet (lacht)." VAN HOLM. "Maar Tom heeft dan weer iets korter gestudeerd en slaagde minder vaak (lacht). We zijn contact blijven houden, en in 2013 samen op reis geweest naar Mallorca. Daar lag een padelterrein, wat ik nooit eerder had gezien. Bij Decathlon, waar ik toen werkte, had ik al wel de straffe omzetcijfers van padelmateriaal in Spanje opgemerkt, maar op Mallorca kwam ik voor het eerst in aanraking met de sport. Ik was net als Tom gepassioneerd door sport en wilde daarin ook ondernemen. Tom had altijd gezegd dat ik het moest laten weten, als ik ergens in wou investeren." DE SUTTER. "Als ik denk aan de eerste zes maanden (blaast)... Ik heb nooit overwogen alles stop te zetten, maar dacht toen toch regelmatig: 'Wat hebben we gedaan?'" VAN HOLM. "Al lag dat wel wat in de lijn van onze verwachtingen. We wisten dat het niet vanaf dag één de grote toestroom zou zijn." VAN HOLM. "Dat is de keerzijde van het succes. Er zijn situaties die niet gezond zijn voor de omgeving, daar moeten we niet flauw over doen. De overheid draagt daarin toch ook verantwoordelijkheid. Zij moet meer duidelijkheid scheppen. Allicht waren velen verrast door de sterke groei van de sport, maar de regelgeving over geluid voor padelterreinen is veel te vaag, en onduidelijkheid creëert probleemsituaties. Daardoor dreigen zeer kwalitatieve projecten ook afgeketst of afgeblazen te worden." DE SUTTER. "Het heeft veel te maken met corona, toen terreinen van 's ochtends tot 's avonds laat bezet waren. Als je dan vlak bij zo'n veld woont, word je inderdaad hoorndol. Het moet leefbaar zijn voor de buurtbewoners. Padel krijgt zo een slechte naam, en dat verdient het niet." DE SUTTER. "Maar die zijn heel duur. Indoor spelen zou het oplossen, maar is nog veel duurder." VAN HOLM. "Er is geen pasklare oplossing. Dat Vlaanderen dichtbevolkt is, veroorzaakt wel vaker problemen, lang niet alleen bij padel. Er zijn nog andere mogelijke compenserende maatregelen, zoals een geluidsmuur, maar ook dat lost het probleem maar gedeeltelijk op." VAN HOLM. "Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede toevoeging wordt voor onze clubs. Het is technisch iets moeilijker dan padel, dus zal het ook nooit de allure of de grootte van padel evenaren."