De paardenfokker Mares of Macha uit Vleteren is de eerste professionele fokker van bevroren embryo's van topsportpaarden. Het vervoert ze nu ook naar de VS. Olympisch jumpingkampioen Pieter Devos is een van de mede-eigenaars.

De paardenfokkerij Mares of Macha uit Vleteren heeft een eerste partij van tien embryo's van jumpingpaarden verzonden naar de VS. "Dat is een primeur", zegt gedelegeerd bestuurder Klaas De Coster. "De administratieve voorbereiding heeft meer dan twee jaar geduurd. Het voordeel van het vervoer van embryo's, in plaats van veulens of bevruchte merries, is de lage prijs: 1000 euro of een honderdste van de vervoer van een paard. Het is ook duurzamer."Mares of Macha (genoemd naar de Ierse paardengodin Macha) werd vier jaar geleden opgericht en draait nu op kruissnelheid. Het bedrijf heeft in Italië een stal met 35 merries. Hun eicellen worden onder een microscoop bevrucht met het sperma van hengsten, die net als hen prijzen hebben behaald op de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen. Dikwijls gebeurt de keuze van de ouders op de specifieke vraag van de klant. De embryo wordt bevroren, in een proefbuisje gestoken en wereldwijd getransporteerd.Een jaar geleden namen Pieter Devos en zijn familie een participatie in het bedrijf. Devos behoorde tot het nationale jumpingteam dat op de Spelen een bronzen medaille behaalde. Hij is al actief met de paardenfokkerij en -handel Devos Stables en als fruitproducent (Devos Group). "Ik ben zelf klant van Mares of Macha", aldus Devos. "Het is als ruiter ongelofelijk moeilijk en ook zeer duur om aan toppaarden te geraken. Mares of Macha neemt wereldwijd een unieke positie in als bedrijf dat professioneel embryo's produceert van paarden die hebben bewezen dat ze tot de top behoren."Dikwijls gebeurt het fokken door particulieren, die een of een beperkt aantal topmerries hebben. Mares Of Macha was de voorbije jaren bezig met de investering in de grote stal. Devos: "Door het samenbrengen van topgenen kan het de paardensport naar een hoger niveau tillen. Uiteraard moeten die paarden nog worden opgeleid om mee te dingen aan wedstrijden. Maar het aanbod zal wel verbreden."Lees verder onder de afbeeldingMares Of Macha bouwde de stallen in Pozzolengo aan het Gardameer in Italië, omdat de merries er een groot deel van het jaar in de beste omstandigheden langer in de wei kunnen grazen dan in ons land. In de ervan is een centrum dat gespecialiseerd is in de invitrofertilisatie van eicellen van merries. "We hebben ons ook in orde gemaakt om de douaneregels van het transport naar klanten in Brazilië, Japan, Zweden, de VS, Saoedi-Arabië en andere landen te bestuderen en voor te bereiden. Dat duurt minstens een jaar. Voor de VS was dat meer dan twee jaar, een drama. Meestal beschouwen de autoriteiten het als vervoer van levende organismen met een eigen regelgevend kader. In feite is het echter een buisje van 7 tot 10 gram."De embryo's worden verkocht voor 7500 tot 25.000 euro, naargelang het niveau dat de merrie en de hengst hebben bereikt. De embryo's worden na aankomst ontdooid en in een draagmoeder geplaatst. Indien nodig schakelt Mares of Macha een netwerk van implantatiecentra in om de kopers ter plekke te helpen met dit proces."Het aantal embryo's varieert heel sterk van merrie tot merrie, daarom is het moeilijk exacte prognoses te maken over de omzet en het rendement", klinkt het bij De Coster. "We hopen binnen enkele jaren met 5 tot 10 miljoen omzet winstgevend te zijn."