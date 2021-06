Het Leuvense biotechbedrijf Oxurion zet voortaan alle middelen in voor zijn twee kandidaat-geneesmiddelen in klinische ontwikkeling. Alle investeringen in de spin-off Oncurious zet het stop en de onderzoeksafdeling moet afslanken.

Oxurion, het vroegere ThromboGenics, heeft twee potentiële medicijnen (THR-687 en THR-149) voor de behandeling van ziektes aan de achterkant van het oog, die onder meer gerelateerd zijn aan diabetes. Maar koken kost geld. Oxurion heeft dringend vers kapitaal nodig. Dat gaf voormalig CEO en huidig voorzitter Patrik De Haes ook met zoveel woorden aan i...

Oxurion, het vroegere ThromboGenics, heeft twee potentiële medicijnen (THR-687 en THR-149) voor de behandeling van ziektes aan de achterkant van het oog, die onder meer gerelateerd zijn aan diabetes. Maar koken kost geld. Oxurion heeft dringend vers kapitaal nodig. Dat gaf voormalig CEO en huidig voorzitter Patrik De Haes ook met zoveel woorden aan in een interview in Trends vorige maand.De nieuwe CEO, de Amerikaan Tom Graney, leidt die zoektocht naar vers geld. Om potentiële investeerders te overtuigen met een duidelijke strategie, draait Graney de geldkraan voor de niet-kernactiviteiten dicht. Dat betekent dat geen geld meer gaat naar de spin-off Oncurious, die is gespecialiseerd in kankerbehandelingen. "We namen die beslissing, om onze organisatie en onze middelen te aligneren met de strategische prioriteiten van het bedrijf", zegt Graney in een mededeling.Bovendien slankt Oxurion zijn afdeling onderzoek en ontwikkeling (O&O) af, omdat de nadruk voortaan ligt op het verdere klinische ontwikkelingstraject van THR-687 en THR 149. Oxurion geeft geen details, maar volgens welingelichte bronnen zijn eerder deze week negen banen geschrapt. Daardoor zou het aantal werknemers bij Oxurion zakken naar 55, van wie ongeveer een dozijn in O&O.Of er nog maatregelen komen, wilde Wouter Piepers, de woordvoerder van Oxurion, niet kwijt. "Maar het personeel is op de hoogte. We zullen de uitkomst van deze oefening, die de komende maanden wordt uitgevoerd, toelichten bij de voorstelling van de halfjaarresultaten op 9 september", zegt hij.Wel weerlegde Piepers de geruchten als zou Oxurion overwegen om te verkassen naar de Verenigde Staten, waar CEO Graney continu verblijft. "Dat is absoluut niet aan de orde. We blijven in België", besluit Piepers.