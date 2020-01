De Franse transportautoriteit (ART) heeft een positief advies gegeven voor de benoeming van Luc Lallemand aan het hoofd van SNCF Réseau, de spoornetbeheerder in Frankrijk. Het advies was de laatste stap in het benoemingsproces.

De raad van bestuur van SNCF Réseau had eerder al het licht op groen gezet voor de komst van Lallemand. Toen klonk het dat hij, als er een positief advies kwam van ART, nog in het eerste kwartaal zou starten bij de Franse spoornetbeheerder. Volgens het advies zal Lallemand bij SNCF Réseau alleen een vaste vergoeding krijgen.

Lallemand zal de functies neerleggen die hij bekleedt bij Infrabel en diens dochter TUC Rail, en bij de Franse vervoersmaatschappij RATP Dev.

De 53-jarige Lallemand staat aan het hoofd van Infrabel sinds de opsplitsing van de NMBS in drie ondernemingen in 2005. Drie jaar eerder was hij tot financieel directeur van de NMBS benoemd, na gewerkt te hebben op verschillende kabinetten van socialistische ministers.

SNCF Réseau beheert 30.000 kilometer sporen in Frankrijk. De spoornetbeheerder telt 54.000 medewerkers en realiseerde in 2018 een omzet van 6,3 miljard euro.

