De 62 reiskantoren die door de Spaanse speler Wamos zijn overgenomen van het failliete Thomas Cook, openen maandag de deuren. Dat heeft de overnemer zondag bevestigd.

Wamos maakte een tiental dagen geleden bekend 62 van de 91 reiswinkels van het teloorgegane Thomas Cook Retail België over te nemen en ongeveer 200 van de 500 werknemers.

De voorbije week was het alle hens aan dek om de doorstart te realiseren. Wamos Benelux werd opgericht, er kwam een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het overgenomen personeel.

Nog niet alle informaticaproblemen zijn volledig van de baan, maar 'we gaan morgen open met de winkels, normaal alle 62', aldus Frédéric Van Waeijenberge, de commercieel directeur van Wamos Benelux. 'Het was heel belangrijk om herop te starten. Het belangrijkste is dat we we opnieuw 'live' zijn.'

De winkels worden uitgebaat onder het merk Neckermann. Er worden in eerste instantie alleen reizen van andere spelers aangeboden, zoals Corendon, Pegase en Club Med.

De website neckermann.be zal maandag nog niet operationeel zijn. "Dat is een kwestie van een paar dagen", zegt Van Waeijenberge.

Volgens de commercieel directeur wordt er de komende dagen vooral op ingezet om 'ervoor te zorgen dat alles draait, het vertrouwen van de klant terug te winnen en het aanbod uit te breiden'. Hij verwacht ook nog vragen van klanten die bij het vroegere Thomas Cook/Neckermann een reis hadden geboekt en die geannuleerd zagen door het faillissement van de touroperator.

Ook Els De Coster van de liberale vakbond bevestigt dat de 62 reisshops de deuren zullen openen. Nog niet alle winkels hebben een volledige bezetting - in totaal kunnen daar circa 150 mensen aan het werk -, maar er zijn al voldoende contracten ondertekend om de deuren te openen, zegt de vakbondsvrouw. Voor de hoofdzetel, waar een 45-tal mensen aan de slag kan, worden nog werknemers gezocht, klinkt het bij ACLVB.