Orange Business Services, de ICT-dochter van de Franse netwerkoperator en digitale dienstverlener Orange wordt partner van Géant, dat alle beheerders van de IT-infrastructuur van kennisinstellingen in Europa overkoepelt. Het is een raamcontract om de bestaande infrastructuur van al die instellingen te koppelen aan de cloudinfrastructuur van Orange. Op nationaal niveau moet nog verder worden onderhandeld. 'In België zouden wij meer dan 200 instellingen kunnen ondersteunen', zegt managing director Benelux Frank Baggermans.

Orange Group is in België op verschillende fronten actief. Orange België, dat Orange Group van de beurs probeert te halen, is een telecomspeler die op particulieren en kmo's mikt. Daarnaast is er de cyberbeveiligingsspecialist Orange Cyberdefense, het vroegere SecureLink, en Orange Business Services. Die laatste afdeling heeft wereldwijd een omzet van 8 miljard euro en 28.500 medewerkers en levert telecom- en ICT-diensten aan bedrijven en organisaties die wereldwijd actief zijn. Dat zijn meestal multinationals, maar in België is ook de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken klant. Orange Business Services ontwierp en beheert het netwerk dat de 118 ambassades en andere kantoren in 87 landen met elkaar en met de administratie in Brussel verbindt.

Daar komt wellicht nog een groot overheidscontract bij, want Orange Business Services werd op Europees niveau een partner van Géant, dat de netwerkbeheerders van Europese kennisinstellingen overkoepelt. De instellingen, meestal onderzoekscentra en universiteiten, maken de overstap naar de cloud om het delen van wetenschappelijke data te verbeteren. Het is een raamcontract, Orange moet nog per land onderhandelen. In België is dat met Belnet, dat meer dan 200 aangesloten instellingen heeft. "Elk land heeft andere noden en daarom gebeuren de onderhandelingen door de lokale afdeling", zegt countrydirector Frank Baggermans, die Orange Business Services Benelux leidt. "Het doel is overal wel hetzelfde: ervoor zorgen dat wetenschappers beter en sneller data kunnen delen dankzij onze cloudoplossingen. De Géant-leden genereren 50 terabit dataverkeer per dag. Het is een enorm project, maar we hebben al veel ervaring met zulke grensoverschrijdende projecten in Europa."FRANK BAGGERMANS. "We hebben een eigen oplossing, Flexibele Engine, die we ook draaien in onze eigen datacenters. We kunnen ons van concurrenten onderscheiden door onze Europese verankering. We voldoen volledig aan de Europese GDPR-regels rond databescherming. De data blijven op Europees grondgebied, in een afgeschermd en beveiligd netwerk. We integreren en beheren alle componenten van die oplossing, met natuurlijk ook veel aandacht voor cyberbeveiliging."BAGGERMANS. "Dat is nog niet goed in te schatten. Het is duidelijk dat dit een heel belangrijk contract is voor de groep en ook voor Orange Business Services in België zal het belangrijk zijn. Wij hebben tientallen klanten, voornamelijk zeer grote Belgische bedrijven die over de hele wereld actief zijn en veel vestigingen hebben. Er is nooit een one-size-fits-all-aanpak omdat de noden altijd verschillen."BAGGERMANS. "We werken nauw samen met Business & Decision (gespecialiseerde consulting, nvdr) en Orange Cyberdefense. Dat is sterk verankerd in België en Nederland. Zij hebben respectievelijk 421 en 250 medewerkers in België. De lokale afdeling van Orange Business Services bestaat uit 190 medewerkers, maar wij kunnen terugvallen op een wereldwijd netwerk van 6500 specialisten."Van oorsprong waren wij misschien een netwerkboer, maar we zijn nu een digitale dienstenspeler. We focussen op het connecteren en het transporteren van data en we kunnen de hele keten beheersen. Samen met de expertise in cyberbeveiliging en digitale transformatie bij onze zusterbedrijven geeft ons dat een goede positie om het hele spectrum aan noden af te dekken."BAGGERMANS. "Neen, ze focussen voornamelijk op de binnenlandse markt. We hebben veel respect voor wat ze doen, maar we komen ze niet veel tegen in de markt. Het is zelfs zo dat Proximus bij ons diensten afneemt voor het internationale netwerkverkeer voor sommige van zijn klanten."BAGGERMANS. "De proefprojecten met bedrijven in de haven van Antwerpen lopen. De focus ligt op slimme logistiek. Wij ondersteunen het project als Orange Business Services, maar Orange België trekt het project. Als telecomoperator gaan Orange België ook voor de 5G-licentie."BAGGERMANS. "Het was een vreemd jaar. In het begin van de lockdown lag de focus eerst volledig op het beschermen van het personeel en het ondersteunen van onze klanten. Ik denk dat de hele sector, en niet alleen Orange Business Services, heel goed werk heeft geleverd om bedrijven te laten draaien, op een veilige manier. Het verplichte thuiswerk houdt natuurlijk nieuwe veiligheidsnoden in."We merkten ook dat in de tweede helft van de pandemie dat thema meer begon te leven. Bedrijven hadden ervaring opgedaan en konden nadenken hoe ze dat nieuwe werken konden faciliteren en beveiligen op een structurele manier. Dat was niet puur extra omzet voor ons. Bedrijven hebben hun IT-budgetten anders verdeeld. Door het massale thuiswerk schaalden veel bedrijven hun bandbreedte terug, al konden we dat grotendeels compenseren omdat bedrijven extra oplossingen wilden om thuiswerkers een veilige toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk."