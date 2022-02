Jan Callewaert, oprichter van het Belgische technologiebedrijf Option en voormalig Trends Manager van het Jaar, is op 65-jarige leeftijd overleden.

De West-Vlaamse ondernemer en techpionier Jan Callewaert richtte in 1986 het technologiebedrijf Option op. Het beursgenoteerde bedrijf ontwikkelde hardware en software voor draadloze technologie.

In 2005 werd Option Onderneming van het Jaar. Callewaert zelf werd in januari 2006 bekroond tot Trends Manager van het Jaar. Ondertussen is het bedrijf omgedoopt tot Crescent en focust het zich op het 'internet of things'.

In 2017 werd Callewaert opzijgezet als CEO van Option. Hij werd toen opgevolgd door de voormalige Barco-topman Eric Van Zele.

Jan Callewaert was van 2010 tot 2014 voorzitter van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven.

In 2005 kocht hij in Leuven, op de Grote Markt, het beroemde gebouw Tafelrond om er een luxehotel in te planten. Het gebouw huisvest op dit moment het hotel The Fourth.

