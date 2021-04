De innovatiespecialist nexxworks, met grote namen als Peter Hinssen, Steven Van Belleghem en Rik Vera, krijgt een trouwe klant als aandeelhouder. Nele Van Damme en Koenraad Belsack, CEO's en oprichters van Upgrade Estate - het bedrijf achter onder meer Upkot -, stappen in het bedrijf.

In het Belgisch Staatsblad is sprake van een kapitaalverhoging van 570.000 euro, waarvan het gros van de bestaande aandeelhouders en het management komt. Belsack wordt voorzitter van de raad van bestuur, Van Damme zal een actief adviserende rol opnemen. Van Damme en Belsack namen al deel aan verschillende inspiratiereizen en sessies, nexxworks resideert sinds vorig jaar dan weer in een project van Upgrade Estate.

Nexxworks moest het geweer van schouder veranderen. Het gros van de inkomsten, goed voor een omzet van bijna 7 miljoen euro in 2019, kwam van fysieke events en reizen. "Corona heeft de diversificatie van ons aanbod in een stroomversnelling gebracht", zegt CEO Julie Vens-De Vos. "We organiseren nu veel meer online-inspiratiesessies en hebben tegelijk ons netwerk van thougth leaders uitgebreid, tot elf Belgische en buitenlandse namen. We hebben ook ons team de voorbije maanden uitgebreid naar elf medewerkers om beter op al die nieuwe kansen in te spelen. De kapitaalverhoging komt er om die groei te ondersteunen."Voor het duo achter Upgrade Estate is een instap logisch, ook al is het een andere sector. "We zijn geen klassieke speler in onze branche", zegt Koenraad Belsack. "Wij bouwen huisvesting waar mensen met elkaar connecteren, met een focus op studenten en young professionals. Naast die residentiële projecten gaan we binnenkort forser inzetten op innoverende kantoorprojecten. Nexxworks doet eigenlijk hetzelfde, ook zij brengen mensen samen en willen hun blik verruimen. Op een reis van nexxworks naar Tel Aviv hebben wij bijvoorbeeld de inspiratie gekregen om ons eigen energiebedrijfje verder uit te bouwen. Die inzichten zelf opdoen, zou ons jaren experimenteren gekost hebben. Door de instap kunnen we zelf beter internationaal de vinger aan de pols houden van de jongste trends. We beheren onze projecten intensief, onder meer met coaches per gebouw. Maar ook vanuit het management volgen we het sterk op. Een internationale expansie van Upgrade Estate is daarom niet direct aan de orde, maar via nexxworks hebben wij een venster op de rest van de wereld.""Het is ook een voordeel dat nexxworks een klant als aandeelhouder krijgt", zegt medeoprichter en co-CEO Nele Van Damme van Upgrade Estate. "Veel bedrijven moeten veel moeite doen om hun klant te leren kennen. Hier zitten we gewoon aan boord. Ik zal net als de andere nexxworks Partners- en Collective-leden een adviserende rol aannemen. We geloven echt in hun concept en strategie. Weinig mensen weten het, maar nexxworks werkt ook voor grote internationale klanten zoals Walmart of de Bill & Melinda Gates Foundation. Als klant hebben wij ook al gevoeld welke positieve impact nexxworks kan hebben op onze groei. De voorbije jaren was de verstandhouding en de samenwerking al sterk gegroeid, nu gaan we nog een stap verder."