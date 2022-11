Fried Vancraen en Hilde Ingelaere, het echtpaar dat het beursgenoteerde 3D-printingbedrijf Materialise heeft opgericht, krijgt de Innovator Prize 2022.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Belgische alumnivereniging van de Franse managementschool Insead. Het selectiecomité, voorgezeten door Martine Reynaers, benadrukt de grote impact die de oprichters van Materialise hebben gehad op de ontwikkeling van 3D-printing.

Zij waren er onder meer meteen van overtuigd dat 3D-printing toegepast kon worden voor medische applicaties. Materialise werd opgericht in 1990, als een spin-off van de KU Leuven, toen de technologie nog in de kinderschoenen stond. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een nog steeds in België gevestigde wereldleider in 3D-printing. Materialise bouwt onder meer onderdelen en prototypes voor de autosector en de luchtvaart, maar ontwikkelt ook software om 3D-printmachines aan te sturen.

Het selectiecomité wijst er voorts op dat Materialise duurzaamheid hoog in het vaandel voerde, lang voor het bij alle bedrijven op de agenda stond.

Vorig jaar ging de Innovator Prize naar Felix Van de Maele, de medeoprichter en topman van het softwarebedrijf Collibra.

